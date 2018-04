La Audiencia comienza el viernes el juicio contra expedáneos de Lusa y Mioño

Santander, 8 abr (EFE).- La Audiencia de Cantabria celebrará a partir de este viernes, 13 de abril, el juicio contra los ex alcaldes de las juntas vecinales de Lusa y Mioño por la adjudicación de un contrato de explotación de unos terrenos mineros.

Las dos empresas que formaban que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dícido que arrendó los terrenos a estas juntas vecinales ejercen la acusación particular contra los ex alcaldes, mientras que el fiscal no les acusa.

Para la fiscalía, lo que ha existido es una discrepancia contractual entre las partes del contrato, cuya resolución debe corresponder a la jurisdicción civil.

La acusación particular pide siete años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público por estafa, coacciones y prevaricación administrativa para el ex pedáneo de Mioño.

Para el de Lusa reclama diez años de prisión y quince de inhabilitación para cargo público por estafa, coacciones, malversación y prevaricación.

Además, reclaman una indemnización de 1,25 millones de euros.

Este juicio había sido fijado anteriormente para enero de 2016 pero fue suspendido. Está previsto que la vista continúe los días 20 y 27 de abril.