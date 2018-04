Lunes 9 de abril de 2018

Santander, (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha comprometido hoy a que su departamento comenzará las obras del enlace Sierrapando-Barreda, de la A-67, en mayo, una actuación que contempla un presupuesto total de 106 millones de euros. La solución técnica para ampliar a un tercer carril la Autovía del Cantábrico (A-8) en el tramo "de mayor problema" que está entre Laredo y Vizcaya puede superar los 240 millones de euros, que incluirá la construcción de un viaducto en Saltacaballos.

PRESUPUESTOS ESTADO

Cantabria exige la financiación del pacto contra la violencia de género

Santander (EFE).- Cantabria va a solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad para exigir al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado los 120 millones del pacto contra la violencia de género que se comprometió a aportar en 2018 a las comunidades y los ayuntamientos.

GOBIERNO EDUCACIÓN

Educación aumenta las cuantías por alumno en banco de recursos educativos

Santander (EFE).- La Consejería de Educación sigue avanzando hacia la gratuidad del material escolar y en el banco de recursos educativos, de modo que ha aumentado la asignación presupuestaria y las cuantías por alumno y trabaja para firmar convenios con más ayuntamientos.

PARLAMENTO PLENO

Cantabria solicitará ampliar cupo del SISTHO para mejorar señalética viaria

Santander, (EFE).- El Parlamento de Cantabria ha aprobado instar al Gobierno de Cantabria a que solicite a la Secretaría de Estado de Turismo la revisión del acuerdo de Señalización Turística Homologada (SISTHO) para ampliar el cupo para Cantabria, de forma que se pueda mejorar la señalética de las carreteras nacionales.

UNIVERSIDAD PREMIO

Pazos aboga por universidades "implacables" cuando "algo se ha hecho mal"

Santander (EFE).- El rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, ha abogado hoy por que las instituciones académicas sean "implacables" cuando se percibe "cualquier signo de que algo se ha hecho mal", en alusión a las supuestas irregularidades en el máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

TRANSPORTE AÉREO

Crece un 30 % el número de viajeros en el Seve en el primer trimestre de 2018

Maliaño, (EFE).- El número de viajeros registrados en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha crecido en el primer trimestre de 2018 un 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, hasta alcanzar la cifra total de 206.924 pasajeros, lo que supone 47.770 más que el año pasado, cuando hubo 159.154 viajeros.

TORRELAVEGA SOTERRAMIENTO

Torrelavega no firma mañana convenio del soterramiento por impedimento legal

Torrelavega (EFE).- Torrelavega no firmará mañana martes el convenio del soterramiento de las vías de Feve con el Ministerio de Fomento por impedimento legal, ya que el texto del acuerdo no ha sido aprobado por el pleno municipal y el Consistorio no tiene aprobado el presupuesto con las cantidades plurianuales. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho que "convendría" firmar "lo antes posible" el convenio, mientras que Torrelavega Sí ha solicitado un pleno extraordinario y monográfico cuyo único punto del orden del día sea el debate de las condiciones presupuestarias de la integración de las vías de Feve a su paso por la ciudad.

SANTANDER OCIO

Santander dice a Defensor Pueblo que refuerza control de botellón en Cañadío

Santander, (EFE).- El Ayuntamiento de Santander ha trasladado al Defensor del Pueblo que ha tomado medidas para reforzar la vigilancia y el control policial por el ruido y el consumo de alcohol en la zona de Cañadío después de que la institución lamentara que no se había enviado contestación a la queja de la asociación Pombo, Cañadío y Ensanche.

ASTILLERO MUNICIPAL

El PSOE descarta acuerdo para presentar una moción de censura en Astillero

Astillero, (EFE).- El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Astillero ha descartado hoy "totalmente" participar en un acuerdo para presentar una moción de censura contra el alcalde, Francisco Ortiz (PRC), dada la "dificultad" de alcanzar un consenso y la existencia de "líneas rojas" por parte de todos los grupos políticos.

TRIBUNALES ASTILLERO

El juez rechaza el recurso de Cortina contra auto de apertura de juicio oral

Astillero, (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha desestimado el recurso de reforma que el ex alcalde de Astillero Carlos Cortina (PP) presentó contra el auto de apertura de juicio oral de este mismo órgano, que en septiembre pedía a la Fiscalía y el resto de partes sus escritos de acusación y de defensa.

GOBIERNO MOVILIZACIONES

Sindicatos anuncian nuevas movilizaciones de personal centros hidráulicos

Santander (EFE).- El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha anunciado nuevas movilizaciones ante la "negativa a negociar" del Gobierno de Cantabria para dar soluciones a la escasez de personal y de inversiones en los centros hidráulicos o estaciones de tratamiento de agua potable de la región.

TIEMPO ALERTAS

Cantabria está hoy en alerta por olas de hasta 5 metros

Santander(EFE).- El litoral de Cantabria estará hoy en alerta amarilla (riesgo) por fenómenos costeros adversos, ante la previsión de mar combinada del oeste o noroeste con olas de 4 a 5 metros.

SANTANDER MEDIO AMBIENTE

Santander y Ecoembes ponen en marcha una campaña de reciclaje en los colegios

Santander (EFE).- El Ayuntamiento de Santander y Ecoembes han puesto en marcha una campaña de fomento del reciclaje que consistirá en repartir hasta 450 contenedores en 55 centros escolares de la ciudad, en los que también se organizarán talleres para sus alumnos de Educación Primaria.