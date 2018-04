Ministro dice a Torrelavega que "convendría firmar lo antes posible" convenio

Santander, 9 abr (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho hoy a los responsables del Ayuntamiento de Torrelavega que "convendría" firmar "lo antes posible" el convenio para la cofinanciación de las obras del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad.

Ese convenio tiene que ser suscrito por el Ministerio, el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria e incluirá, entre otros puntos, la financiación que cada una de las administraciones debe aportar a la actuación.

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha vuelto a insistir hoy, acompañado del primer teniente de alcalde, el regionalista Javier López Estrada, que Torrelavega no firmará mañana el convenio por impedimento legal, ya que el texto del acuerdo no ha sido aprobado por el pleno municipal y el Consistorio no tiene aprobado el presupuesto con las cantidades plurianuales.

En el foro donde hoy ha hablado de infraestructuras, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en Cantabria, Íñigo de la Serna ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el convenio para llevar a cabo esta actuación, pero ha insistido en la necesidad de firmarlo "lo antes posible" para iniciar la licitación de los trabajos.

De la Serna, quien ha resaltado la colaboración de Cruz Viadero, ha recordado que "desde hace ya muchísimo" está la posibilidad de los ayuntamientos de llevar a cabo modificaciones presupuestarias.

"Un trámite habitual, sencillito, que espero que pronto se haga para podamos regresar aquí para firmar un documento que nos permita avanzar en los compromisos adquiridos", ha afirmado el ministro, quien ha indicado que "paralelamente" se está trabajando en el estudio informativo, aunque también es necesaria una declaración de impacto ambiental.

De la Serna también ha citado la "actuación mucho más modesta" para las vías del tren de Camargo, que incluye el cubrimiento de los vías del tren en 260 metros para favorecer la integración en el municipio.