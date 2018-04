Torrelavega no firma mañana convenio del soterramiento por impedimento legal

Torrelavega, 9 abr (EFE).- Torrelavega no firmará mañana martes el convenio del soterramiento de las vías de Feve con el Ministerio de Fomento por impedimento legal, ya que el texto del acuerdo no ha sido aprobado por el pleno municipal y el Consistorio no tiene aprobado el presupuesto con las cantidades plurianuales.

Este anuncio ha sido realizado hoy por el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), tras desvelar las advertencias de los técnicos de que no puede suscribir el convenio sin antes estar mandatado por el pleno, órgano competente para aprobar un compromiso inversor que supera el 10 por ciento del presupuesto ordinario.

En rueda de prensa, ha explicado que tampoco puede firmar un convenio que incluye compromisos económicos por cinco años -el máximo para hacerlo es de cuatro-, y porque los técnicos del Ayuntamiento necesitan tiempo para informar sobre el texto del acuerdo, cuya redacción definitiva se conoció la tarde del pasado jueves.

Según Cruz Viadero, si mañana firmase el convenio tal como quiere el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cometería "una ilegalidad manifiesta" y por ello se necesita "un tiempo razonable y suficiente" para cumplir todos los requerimientos legales, máxime cuando el Ministerio "se ha tomado cinco meses" para lo mismo.

"El Ayuntamiento de Torrelavega jamás dirá no al soterramiento, porque es una prioridad absoluta para la ciudad y porque llevamos más de 30 años reivindicando esta obra. Pero no puede firmar el convenio en este momento, ya que necesitamos más tiempo", ha destacado el regidor.

Además, ha calificado como "una broma" las manifestaciones públicas de Fomento según las cuales el Ayuntamiento ni tendría interés en suscribir el acuerdo. "Jamás diremos no al soterramiento" ha reiterado Cruz Viadero.

Como ejemplo del compromiso municipal con la obra, el alcalde ha recordado el "sacrificio económico" que el Ayuntamiento y la ciudad están dispuesto a hacer al asumir el pago del 20 por ciento de la obra del soterramiento -cerca de 20 millones de euros en cinco años- "cuando otros municipios no ponen nada para una obra similar".

Por ello, ha insistido en que el Ayuntamiento está dispuesto a suscribir el convenio "más adelante", una vez transcurrido el tiempo preciso para cumplir todos los trámites, o para que desde el equipo de gobierno "se pueda buscar el camino" para la firma sin incurrir en infracciones legales por parte del alcalde.

El primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, ha reiterado los argumentos de Cruz Viadero sobre el poco tiempo para aprobar el texto del convenio y sobre la necesidad de tener contempladas las partidas en el presupuesto, que aún está en fase de negociación con los grupos de la Corporación.