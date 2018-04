Cuatro largometrajes compiten por primera vez en festival "Piélagos en corto"

(Actualiza la ST2048, con más información)

Renedo, 10 abr (EFE).- Un total de cuatro largometrajes competirán por primera vez, junto con los habituales cortometrajes, en la sección oficial del Festival Internacional de Cine "Piélagos en corto", que este año celebra su novena edición del 30 de abril al 5 de mayo en las localidades de Vioño y Torrelavega.

Estas películas serán "La llamada" de Javier Ambrosi y Javier Calvo, "Pieles" de Eduardo Casanova, "Matar a Dios" de Caye Casa y Albert Pintó, y "Tarde para la ira" de Raúl Arévalo, que han sido seleccionadas entre más de un centenar de largometrajes.

Otra de las novedades de este año, según ha informado el Ayuntamiento de Piélagos en una nota de prensa, es que incluirá una nueva categoría, la denominada como "Puesta de largo", que reconocerá una ópera prima realizada en los últimos tres años.

También dentro de la sección oficial de este festival, a la que concurrirán 44 trabajos elegidos entre los más de 1.200 procedentes de 45 países, se suprimirán algunas categorías existentes en ediciones anteriores, como la de cortometraje social o fantástico, para dar la bienvenida a dos nuevos géneros: la animación y el documental.

Asimismo, y una edición más, dentro de su sección paralela, el festival "Piélagos en corto" volverá a celebrar tres concursos: #Notecorteshaztucorto, #OneSequenceShot2018 y #Unocortoyrapidito.

El teatro Vimenor de Vioño y la Casa de Cultura de Torrelavega acogerán del 30 de abril al 4 de mayo la proyección de los 48 trabajos que competirán en la sección oficial.

Entre ellos y dentro de la categoría Cantabria, destacan "Frightening woods" de Álvaro de la Hoz, "Bruno" de Alberto Macasoli, "Abuelo" de Trueba&Trueba, "Desaliento" de Pinky Alonso, "Le vivre ensemble" de José Luis Santos, "El Rifle de Chejóv" de Guillermo Ruiz y Cristóbal Bolaños, y "Testigos pétreos" de Jacobo Muñoz Rodríguez.

En la categoría nacional, género de ficción, entre otros, competirán "Cariños" de Pedro Moreno del Oso, "Pico de Orizaba" de Jaime Fidalgo, o "Los invitados siempre vuelven" de Diego Sabanés.

Y en la de animación lo harán "Dayless" de Gerardo de la Fuente, "Decorado" de Alberto Vázquez, o "Eusebio80" de Jesús Martínez Nota e Iván Molina.

En la de documental concurren cortometrajes como "Gaza" de Julio Pérez del Campo y Carles Bover Martínez, "The fourth kingdom" de Álex Lora y Adán Aliaga, "La fiebre del oro" de Raúl de la Fuente, "Mot de passe: Fajara" de Patricia Sánchez y Severene Sajous, y "I forgot myself somewhere" de Iker Elorrieta.

Dentro de la sección internacional serán 15 los trabajos que se proyectarán en Vioño y Torrelavega y entre ellos se encuentran "Ao final da conversa eles se despedem com un abraço" de Renan Brandao, "La leçon" de Tristán Aymon, "Calamity" de Séverine de Streyker y Máxime Feyer, u "Hombre eléctrico" de Álvaro Muñoz Rodríguez.

Además, en el teatro Vimenor de Vioño se programará el 1 de mayo una sesión de cine en la que se proyectarán los cuatro largometrajes seleccionados dentro de la nueva sección de este festival "Puesta de largo".

En Vioño también se podrán ver los cuatro trabajos realizados por los vecinos del municipio, que optarán al premio del concurso #Notecorteshaztucorto, los cinco cortometrajes que optan al galardón del concurso #OneSequenceShot2018, y los del certamen #Unocortoyrapidito.

Para el 5 de mayo está prevista la celebración en el teatro Vimenor de la gala de clausura de la edición de este año del Festival Internacional de Cine "Piélagos en corto", que incluirá la entrega de los 17 galardones repartidos entre la sección paralela y la oficial.

El jurado de la sección oficial estará formado por el actor Fele Martínez, el director, productor y guionista Nacho Carballo, el director Esteban Crespo, la directora del departamento de cine de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Judith Colell, y de la productora ejecutiva de KaBoGa Art & Films, Marián Matachana.

Y el de la sección paralela, por Montxo Contreras, Bernabé Rico y Rodrigo Sorogoyen.