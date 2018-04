Cuervas-Mons: "La séptima etapa ha sido de las más duras de la historia"

Redacción Deportes, 10 abr. (EFE).- El regatista santanderino Antonio 'Ñeti' Cuervas-Mons, proa y capitán (responsable de material y logística) del V065 español 'Mapfre', ha reconocido que "La séptima etapa (Auckland-Itajaí) ha sido una de las más duras que he hecho nunca y los veteranos coinciden en que han sido las condiciones más duras por las que han pasado en una vuelta al mundo".

A sus 36 años está disputando su cuarta Volvo Ocean Race y comenta: "Siempre ha habido días de viento duro, pero esta vez han sido muchos días de viento muy duro muy seguidos y olas muy grandes. Además hemos bajado más al Sur que nunca, por lo menos yo no había estado nunca tan al Sur, en el 57º Sur".

"Eso significa muchísimo frío, más frío de lo que esperábamos. De hecho hemos llegado a tener el agua a 3ºC y esto, sumado a los 40 nudos de viento y demás, ha habido días de gran riesgo", ha concretado 'Ñeti'

Ni esos riesgos extremos frenan a las tripulaciones y el cántabro reconoce: "Imagino que es por instinto de supervivencia porque no te queda más que tirar para adelante".

El quinto puesto de la etapa puede incluso considerarse positivo para el equipo español: "Al tercer día de etapa, se rompió el carril de la mayor, al principio del Océano Sur. Y, desde ahí, todo fue como una bola de nieve que se fue haciendo cada vez más grande y el problema se agravó. De repente, nos vimos con la mayor partida por la mitad, el palo reventado, la botavara rota en un sitio muy complicado", ha explicado el capitán del barco español.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, 'Ñeti' no dudó en subir al mástil para intentar reparar la avería: "Cada vez que me subía al mástil acababa muerto. Hubo un día que me tuve que subir siete veces y acabé reventado. Aunque habían 35 nudos de viento (70 km/h) y olas enormes y era casi imposible mantener el barco estable, la reparación era ineludible".

Al romper la vela mayor antes de cruzar el Cabo de Hornos, el 'Mapfre' se vio obligado a parar. Tras las reparaciones un área anticiclónica les alcanzó de lleno en el Atlántico Sur.

Aún así, Cuervas-Mons considera que: "He hecho mi trabajo lo mejor que he podido. En este deporte, que cada día que navegas aprendes cosas nuevas.Es una etapa en la que por la naturaleza siempre hay incidentes. Por desgracia, esta vez ha sido peor que nunca".

Incluso, debido a que la etapa duró más de lo previsto en el 'Mapfre' se tuvo que racionar la comida y el gas-oil. "Eso es más una lucha psicológica que otra cosa. El día antes de llegar desayunamos un platito de cereales y, luego, tomamos algo de comida liofilizada en todo el día, cuando normalmente comemos diez veces más. Yo he perdido cinco kilos en esta etapa".

Ahora con el barco en el muelle del puerto de Itajaí su trabajo no cesa porque todo debe estar a punto para la octava etapa. "La verdad es que solo piensas en descansar, pero tienes que estar pendiente de chequear el barco en cada área: el mástil, el casco, la quilla, las velas, etc. Ha sido duro tanto para el barco como para nosotros, pero para el barco fue mucho peor", finaliza el regatista santanderino.