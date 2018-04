UC e Instituto Prehistoria beca a un licenciado sirio para máster Prehistoria

Santander, 10 abr (EFE).- La Universidad de Cantabria (UC) y el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la comunidad autónoma han becado a un licenciado en Historia de la Universidad de Damasco para realizar un máster de Prehistoria y Arqueología en la institución académica.

Según informa la UC en nota de prensa, este becario ha sido seleccionado en una convocatoria que está dirigida a estudiantes de países en situación de conflicto armado.

El estudiante, de 33 años, tiene una amplia experiencia en proyecto arqueológicos en Siria, sobre todo en equipos franceses, además de contar con varias publicaciones.

Durante su estancia en Cantabria, este becario llevará a cabo, además del máster, también otras formaciones avanzadas en técnicas de registro y excavación arqueológica y de estudio de útiles de piedra neolíticos como base para su tesis doctoral, que supervisará el director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), Jesús González Urquijo.

Con esta beca, que dura un año el IIIPC sigue manteniendo abierta la línea de cooperación con la reconstrucción de Siria, contribuyendo a la formación de jóvenes especialistas que van a ser vitales en la tarea de recuperación del país, según explica la UC.

El instituto cántabro desarrolla proyectos con trabajo de campo en Siria desde 2004 (Jeftelik, Tell Ezou, Tell Marj, Qarasa 3, Tell Qarasa).

Desde el comienzo de la guerra en Siria, a principios de 2011, el IIIPC abandonó el trabajo de campo en el país, si bien siguió con el estudio y publicación de los materiales.

El trabajo en el lugar se ha trasladado a yacimientos situados en Líbano (Tell Labwe), Jordania (Kharaysin), Turquía (Gusir Hüyük) e Israel (Nahal Efe), manteniéndose un contacto constante con los arqueólogos sirios.