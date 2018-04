Ramales acogerá el segundo torneo de Ajedrez Escolar del Club Alto Asón

Ramales de la Victoria, 10 abr (EFE).- El Colegio Príncipe de Asturias de Ramales de la Victoria acogerá el segundo torneo de Ajedrez Escolar, en el que participarán niños de hasta 16 años en modo de competición de partida rápida a 10 minutos.

El torneo, organizado por el Club Alto Asón, se disputará el 21 de abril, de 10.00 a 14.00 horas, entre las categorías sub 8, sub 10, sub 13 y sub 16.

El alcalde de Ramales de la Victoria, César García (PSOE), ha destacado en un comunicado de prensa la importancia de apoyar entre todas las instituciones la celebración de torneos de una disciplina que, en su opinión, ayuda a los niños a "desarrollar de una forma natural habilidades tanto de tipo cognitivas como sociales".

El evento deportivo, patrocinado por las concejalías de Cultura y Deportes de Ramales, cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, la Federación Cántabra de Ajedrez y la Biblioteca Municipal.