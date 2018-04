El PP asegura que el Gobierno "rectifica" con la ley del servicio de bomberos

(Actualiza la ST3059, con más declaraciones de Isabel Urrutia sobre asuntos de Presidencia. En concreto, sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico)

Santander, 11 abr (EFE).- El grupo parlamentario popular ha pedido al Gobierno regional que "deje de reírse" de los bomberos y ha asegurado que ha rectificado al anunciar el inicio de un proceso para una nueva ley de los servicios de prevención y extinción de incendios, que a su juicio no estará en esta legislatura.

La portavoz de Presidencia y Justicia del grupo del PP, Isabel Urrutia, ha recordado que el PRC y el PSOE votaron en contra de la reclasificación de estos profesionales de las emergencias, tal y como planteó el PP en el Parlamento de Cantabria, y ha lamentado su "desfachatez" y "falta de respeto".

Urrutia ha enviado una nota de prensa después de que el Gobierno de Cantabria haya anunciado que elaborará en esta legislatura una nueva ley reguladora de los servicios de prevención y extinción de incendios, para reforzar el servicio público de bomberos y la coordinación entre los diferentes parques autonómicos y municipales.

"Hay que tener valor para salir a dar una rueda de prensa diciendo que vas a hacer algo contra lo que has votado hace una semana en el Parlamento", ha opinado Urrutia.

La diputada del PP considera "una tomadura de pelo" que hace una semana se dijera que quienes tenían que solucionar el tema de la reclasificación eran los ayuntamientos, para "después presentar como hizo el PRC una enmienda que pretendía eliminar la autonomía local", de tal manera que el Gobierno negociara sólo con los servicios de bomberos de los ayuntamientos.

Y ha criticado que ahora se diga en una rueda de prensa que inician un proceso que no se sabe "a dónde va a llevar".

Según la parlamentaria del PP, el Gobierno de Cantabria sigue sin aclarar si va a recoger la estructura de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, y con ello la posibilidad de reclasificación de los actuales profesionales que se encuentran en C2 a C1.

"Esto es lo que han pedido los bomberos. Ahora el consejero, donde ha estado dando largas durante dos años, dice que va hacer algo que no sabemos si es la solución para estos profesionales", ha subrayado la diputada.

Para Urrutia, todo ello es "una falta de respeto" a los bomberos y al Parlamento "porque en sede parlamentaria votan que no", para salir ahora "a decir que abren un proceso de participación" que "en manos de este Gobierno será para la siguiente legislatura". "Todo lo que cae sus manos es 'para la siguiente', tal y como nos tienen acostumbrados", ha ironizado.

Además, ha recalcado que es una postura que contradice al PRC de Santander, que en el Ayuntamiento de la capital cántabra ha presentado una moción para pedir "que sea el Ayuntamiento el que lo haga".

"Sin embargo ahora dice el consejero de Presidencia que ya viene él de 'salvador', lo cual demuestra que no solo no respetan ni a los bomberos ni a la sociedad de Cantabria, sino que no se respetan ni así mismos", ha destacado Urrutia.

Ha agregado que esta reivindicación "se viene repitiendo desde hace dos años" mientras "no han hecho nada". "Se lo pidió el Ayuntamiento y no hicieron nada; se lo pedimos en el Parlamento y votaron en contra; y ahora con la presión quieren rectificar, pero solo para demorar y entretener en el tiempo", ha advertido.

Por todo ello, la diputada del PP considera que el Gobierno de Cantabria "no tiene intención alguna de solucionar y atender la petición de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios, para la reclasificación de grupo C2 a C1.

Además, Urrutia ha lamentado que el consejero de Presidencia "recurra al insulto" para defender su postura del proyecto del Régimen Jurídico del Gobierno, la Administración y el Sector Público Institucional.

"Sus argumentos de hoy son una mezcla de descalificación e insulto, aderezado con chascarrillos de dudoso gusto. Una defensa tan endeble que muestra las verdadera carencias del texto legislativo", ha opinado la diputada del PP.