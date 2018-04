FEEM dice que Gobierno no tiene voluntad de reformar ley de entidades locales

Santander, 11 abr (EFE).- La Federación Española de Entidades Menores (FEEM) ha denunciado hoy que el Gobierno regional no tiene "voluntad" de llevar a cabo la reforma de la actual legislación autonómica de estos entes, vigente desde 1994, lo que "muestra el incumplimiento sistemático" del Ejecutivo en este asunto.

"No le estamos pidiendo al Gobierno de Revilla nada que no sea viable, nada utópico, ni tampoco grandes esfuerzos económicos", ha explicado el secretario general de la FEEM, Miguel Gregorio, para quien la solución no es aumentar el presupuesto destinado a los municipios, sino que esos fondos se distribuyan de otra manera.

A su juicio, se trata de una "cuestión de voluntad política", más aún "en una región como Cantabria, en la que su presidente se jacta de valorar el medio rural y de ponerse las albarcas de vez en cuando".

Gregorio ha señalado que en la agenda legislativa aprobada por el Ejecutivo cántabro para 2017 se incluía la reforma de la "obsoleta y pobre" Ley de Entidades Locales de Cantabria, proyecto que ha desaparecido del calendario normativo de 2018.

Para la FEEM, la nueva normativa debería delimitar de manera concreta las competencias de estas entidades, facilitar un sistema de gestión presupuestaria "más acorde con la realidad", introducir cambios en su funcionamiento o establecer mecanismos de apoyo por parte de los municipios y del Gobierno autonómico.

"En la mayoría de comunidades autónomas este tema ha quedado resuelto y aquí ni siquiera está redactado el anteproyecto, a pesar de que desde el año 2015 hemos venido aquí reivindicando que es una necesidad", ha apuntado Gregorio.

La FEEM propone que la legislación establezca que el diez por ciento de la recaudación tributaria de los municipios se destine a las entidades locales menores que dependan de ellos, distribuyéndose de forma proporcional al número de habitantes.

Asimismo, pide que las administraciones públicas las "atiendan" e incluyan en sus políticas.

"Si no les damos financiación, si tampoco entran en las subvenciones de la comunidad autónoma y si, además de eso, existe una demografía ya de por sí baja, todo eso, con algunos factores más, es sinónimo de despoblación rural", ha opinado el secretario general.

Ha destacado que en Cantabria existen 540 entidades locales menores, entre las que se cuentan los concejos y las juntas vecinales, y que, pese a que "abarcan más de la mitad del territorio" de la región, sus 75.000 habitantes "están siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría".

Gregorio ha repasado los resultado de los encuentros que ha mantenido con la Consejería de Presidencia y Justicia y con los partidos políticos con representación en el Parlamento.

Ha anunciado que el grupo parlamentario del PP se ha comprometido a presentar una proposición no de ley para que el Gobierno regional lleve a la Cámara una norma que renueve la actual legislación autonómica sobre estos entes, vigente desde 1994.

Ha asegurado también que tanto PSOE como Ciudadanos (Cs) se mostraron dispuestos a apoyar la propuesta de los populares. "Menos el PRC, los demás fueron muy receptivos", ha subrayado.