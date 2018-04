Gobierno elaborará una ley para reforzar y coordinar el servicio de bomberos

Santander, 11 abr (EFE).- El Gobierno de Cantabria elaborará en esta legislatura una nueva ley reguladora de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios, con el objetivo de reforzar el servicio público de bomberos y la coordinación entre los diferentes parques autonómicos y municipales.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha presentado hoy en una rueda de prensa las principales líneas de la futura norma, que saldrá mañana a consulta pública en el Portal de Transparencia.

Con este proceso inicial, el Ejecutivo quiere recabar la opinión ciudadana, de las organizaciones profesionales y de los agentes implicados.

Para ello, se convocarán mesas de trabajo específicas con los profesionales, ayuntamientos y sectores interesados para que aporten sus ideas y objetivos que tienen con esta ley.

De la Sierra ha señalado que el Ejecutivo está analizando otras leyes autonómicas en la materia y que Cantabria adoptará las soluciones que se hayan considerado "más adecuadas".

"Aunque haya intereses contrapuestos, respondemos a una demanda histórica y sería conveniente que la ley gozara del máximo consenso", ha opinado De la Sierra, quien espera que el texto esté terminado dentro de "unos cinco meses" para su posterior debate en la Cámara regional.

Además, ha añadido que su departamento redactará una "ley común" para todos los servicios de bomberos, dentro de sus competencias de coordinación, aunque con un respeto "absoluto" a la autonomía de los ayuntamientos y a la organización de estos servicios.

El consejero ha explicado que se ordenará la actividad que realizan los bomberos, sus aspectos comunes y también las singularidades del régimen estatutario de su personal.

La norma afectará a 175 bomberos municipales y a otros 120 dependientes de la Administración regional.

Se trata, ha dicho De la Sierra, de que Cantabria "homogeneice" las distintas prestaciones y las condiciones laborales y profesionales de los bomberos.

Con este mismo objetivo, se prevé la creación de un órgano multilateral en el que estén representados todos los organismos relacionados con las emergencias.

Su objetivo será fijar criterios comunes que faciliten la coordinación interadministrativa, la utilización de los diferentes sistemas de comunicación de emergencias, así como decidir sobre las homologaciones del material técnico utilizado por cada servicio de bomberos, entre otros.

Por otro lado, De la Sierra ha hablado, a preguntas de los periodistas, sobre la Ley de Régimen Jurídico que impulsa el Gobierno de Cantabria, que el PP rechaza porque habilita a las empresas públicas para hacer expropiaciones, restringe el acceso a las direcciones generales para el personal eventual y prevé que cada consejería tenga su propia mesa de contratación.

El consejero ha defendido que la propuesta legal del Gobierno "es exactamente igual" a la que está planteada en el ámbito estatal y ha insistido en el "desconocimiento jurídico" por parte del PP.

Y ha recordado que la diputada del PP Isabel Urrutia, que ejerce de portavoz en este tema y que en su opinión "echa espuma por la boca contra las mesas", fue presidenta de una mesa especial en el órgano de contratación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

Sobre esas facultades de expropiación para empresas públicas que prevé el proyecto de Ley de Régimen Jurídico, el titular de Presidencia ha afirmado que este punto también está previsto en la normativa del Estado.

"Aquí, en determinados casos y con muchísimas cautelas, se ha pensado en la posibilidad de permitir que pueda existir", ha reconocido.

La tercera "línea roja" a la que se refirió Urrutia fue el acceso a los cargos de secretario general y director general, que a partir de ahora el Gobierno busca que sea, según ha explicado De la Sierra, "una persona con trayectoria y experiencia demostrable y motivada" en ese ámbito.

"Si mañana se aprueba con la modificación que dice el PP no me dará ningún disgusto, al contrario, me parecerá muy bien si el Parlamento lo aprueba por mayoría", ha dicho el consejero sobre el acceso a la dirección general.

Sin embargo, De la Sierra no comparte la postura de los populares en los dos puntos anteriores porque, en su opinión, "responden a una postura política que parte de datos falsos, en los que se ha manipulado la argumentación y que está sugiriendo cosas que son inaceptables".

También se ha referido a las acusaciones mutuas entre el gerente del 112, Fidel Cueto, y los sindicatos, después de que estos denunciasen que se han reducido los efectivos a la mitad "en represalia" por sus críticas a los nuevos procedimientos operativos del servicio.

De la Sierra ha desmentido que se esté poniendo en riesgo el servicio y ha criticado que la descripción de los sucesos a los que han aludido los sindicatos en sus denuncias públicas está "llena de falsedades".

Además, ha subrayado que todas las decisiones que se han tomado en ese servicio han sido de acuerdo con la ley y el convenio.