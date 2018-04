PP afirma que Gobierno está "volviendo a las andadas" con empresas públicas

Santander, 12 abr (EFE).- El Partido Popular (PP) de Cantabria ha opinado que el Gobierno de cantabria está "volviendo a las andadas" con las empresas públicas y ha exigido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla que "hable menos y se ponga a trabajar para sanearlas".

El portavoz del PP, Íñigo Fernández, se ha expresado así tras conocer que durante el último periodo evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) las pérdidas ascendieron a 72 millones de euros.

Y después de que Revilla haya afirmado que las medidas propuestas por AIRef le parecen "un disparate", por lo que ha anunciado que no se adoptarán algunas como la privatización de servicios o el aumento de tasas.

"La respuesta no puede ser que no se va a privatizar nada mientras él sea presidente", ha opinado Fernández, para quien "la respuesta debe ser sanear esas cuentas para no cargar esa deuda a las espaldas de todos los cántabros".

"No estamos diciendo que se privatice, estamos diciendo que lo público importa", ha precisado el diputado popular, quien considera que se trata de "poner orden y volver a la senda de la gestión eficaz", para lo cual "no hay que inventar nada".

Según Fernández, el resultado del informe es "muy preocupante", porque "demuestra" que el gobierno PRC-PSOE vuelve a los "mismos vicios de siempre".

En este sentido, ha enfatizado que no se pueden mantener las empresas públicas "a costa" de los ciudadanos y "no pueden proliferar como champiñones ni servir exclusivamente para colocar a gente con el carné en la boca", añade Fernández.

Y considera que es "insultante" que la respuesta de Revilla al informe sea

"Mirar para otro lado nunca es la solución a los problemas", explica el PP. "Que la respuesta de Revilla a este informe sea "pedir que a Cantabria le paguen lo que le deben". Para Fernández eso es "engañar a los cántabros" y "esconderse frente a sus obligaciones".

También se pregunta cómo se explica que "con estos datos", el único cese que se haya producido al frente de una de estas entidades sea precisamente el de la directora de la empresa que presenta los mejores resultados y las cuentas más saneadas (MARE).

El PP no descarta llevar este debate al Parlamento de Cantabria para que el Gobierno regional informe de las causas del desfase y de las medidas que tiene previsto adoptar para solucionarlo.