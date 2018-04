PP apoyará proyectos positivos, pero avisa de consecuencias de buscar atajos

Maliaño, 13 abr (EFE).- El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Camargo ha afirmado hoy que apoyará los proyectos e iniciativas del equipo de gobierno (PSOE-PRC) que "tengan un impacto positivo" en el municipio, aunque ha advertido de las consecuencias de "buscar atajos" para aprobar el presupuesto para este año.

Su portavoz, Diego Movellán, ha considerado este viernes en una rueda de prensa que el Consistorio puede funcionar con el presupuesto prorrogado de 2016 y a través de apoyos "puntuales" por parte de su formación a aquellas iniciativas que vayan en beneficio de los vecinos.

Movellán, quien ha vuelto a señalar que el equipo de gobierno no tiene "proyectos ni ideas" para el municipio y es "el peor de la historia de Camargo", ha considerado que PSOE-PRC deben dialogar con la oposición y, en especial, con su grupo, como le ha pedido con "insistencia" y "constantemente" durante la actual legislatura.

Si bien, ha avisado de que si PSOE y PRC optan por "buscar atajos" y tratar de aprobar el presupuesto "por la puerta de atrás" y "vinculándolo" a una moción de confianza, "se van a cerrar todas las vías de diálogo posible".

Según el portavoz popular, esa posibilidad existe y el equipo de gobierno "la está valorando", por lo que ha afirmado que se trataría de un mensaje "nada positivo".

"Si nos ponen contra las cuerdas, el resultado puede ser algo que no se espera", ha indicado Movellán.

Al respecto, ha manifestado que, aunque "a día de hoy" el PP no ha explorado la vía de presentar una moción de censura, de producirse ese otro escenario, su partido "hablará con todos los grupos".

"Tienen que valorar echar ese pulso y, ojo, que las mociones las carga el diablo. Por tanto, el equipo de gobierno debe elegir entre dialogar, echarse en manos otra vez de IU y del edil no adscrito, Marcelo Campos o trabajar puntualmente con el PP para sacar adelante esos proyectos y actuaciones que necesiten nuestro apoyo", ha dicho.

Para Diego Movellán, el Ayuntamiento de Camargo puede funcionar con un presupuesto prorrogado y PSOE-PRC tendrá el apoyo de su grupo si presenta modificaciones presupuestarias para llevar a cabo actuaciones que sean "buenas" para el municipio.

"Lo que sea bueno para Camargo, contará con el apoyo del Partido Popular", ha remarcado.

También ha destacado que si el equipo de gobierno "saca la bandera de rendición", el PP "será equipo de gobierno" porque, según ha resaltado, "no tiene miedo a ser alcalde", a lo que ha añadido que la moción de censura "les va a llegar en un año, con las elecciones municipales de 2019", la opción que él prefiere, ha dicho.

En su opinión, PSOE-PRC están en una situación "al borde del caos" y ha asegurado que al PP "no les va a temblar el pulso" si pone a la Corporación y a su grupo en esa situación, la de tratar de aprobar el presupuesto vinculándolo a una moción de confianza.

"No vayan a dar un paso que sea una equivocación. Las prisas no son buenas consejeras", ha apuntado.

Por ello, Movellán ha pedido al equipo de gobierno que "se serene" y que anteponga los intereses de Camargo y que "tome nota" de lo que ayer le dijo la oposición, que debe dialogar con los grupos para llegar a acuerdos y sacar adelante proyectos e iniciativas positivas para el municipio.

El portavoz del PP, que ha comparecido junto al presidente del partido en Camargo, Amancio Bárcena, ha reiterado que la "irresponsabilidad" de PSOE-PRC ha hecho que Camargo se encuentre en una situación "clara" de inestabilidad política por su "inexistencia de liderazgo" o "falta de trabajo".

También ha asegurado que su grupo "no va a asumir el papel de culpables" y ha considerado que si "alguien" les dice a los vecinos que no se va a poder llevar a cabo un proyecto por culpa del PP "les estarán mintiendo", porque ninguna actuación se va a ver retrasada por tener un presupuesto prorrogado.

Además, ha afirmado que la decisión, "no sencilla, pero alta y clara", de no apoyar el presupuesto, adoptada de forma unánime por la ejecutiva local del PP, se debe a que "no confían" en PSOE-PRC y para decir que "basta de apoyar a un equipo de gobierno que nunca ilusionó pero que sí ha conseguido defraudar".