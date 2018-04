Casares denuncia la "falta de inversión real" en los PGE para Santander

Santander, 13 abr (EFE).- El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, ha denunciado la "falta de inversión real" para Santander en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 "pese a los anuncios" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Casares considera "inaceptables" las cuentas previstas en las que la inversión de 1,9 millones de euros para la integración ferroviaria de Santander "es testimonial", dado que el Ministerio de Fomento "debe pagar 100 millones de euros".

Casares se pregunta "dónde quedan todos esos anuncios" e ironiza opinando que "a ese ritmo la integración ferroviaria acabará dentro de 50 años".

Casares considera que el presupuesto "no refleja las numerosas promesas" del ministro en sus "periódicas visitas a Santander", lo cual considera "un nuevo engaño" de quien antes fue alcalde de la ciudad.

Para el líder socialista, los anuncios de reforma del MAS, la rehabilitación del palacete Cortiguera y de la Biblioteca Menéndez Pelayo "han quedado en papel mojado" con la inversión de 255.000 euros prevista "cuando la estimación del coste total de esas obras es de 9,5 millones de euros".

En este sentido, Casares recuerda que en marzo se anuncia "solo para rehabilitar el palacete Cortiguera", y convertirlo en un centro de interpretación de la historia de la ciudad, la inversión de más de un millón de euros, con cargo al programa de rehabilitación arquitectónica de edificios singulares del Ministerio de Fomento.

La inversión prevista para la reordenación del Frente Marítimo portuario es de 28.000 euros cuando se estima que las obras tienen un coste global de 70 millones de euros, es decir un 0,03% del total, añade Casares.

Por último, considera "vergonzoso" que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, "saque pecho" de la inversión de 22 millones de euros para financiar las obras del Hospital Marqués de Valdecilla "y no diga nada de los 44 millones de euros que se han quedado por el camino y de los que el PP no sabe y no contesta".