David Guetta y Dani Martín, en cartel de ganadora de conciertos Semana Grande

Santander, 13 abr (EFE).- David Guetta, Dani Martín, Vetusta Morla, Bombai, The Waterboys o The Jacksons son parte del cartel de la propuesta de la UTE La Campa que ha sido seleccionada para los conciertos de la Semana Grande, mientras que la M.O.D.A está en el de la empresa que se encargará del festival de música independiente.

El Ayuntamiento de Santander ha dado a conocer en nota de prensa la decisión de la mesa de contratación, que ha propuesto a la UTE La Campa para organizar los conciertos de la Semana Grande y a Santander Live Producciones para el festival de música independiente, que se celebra la primera semana de agosto.

Según el Consistorio, la propuesta de La Campa también incluye un festival familiar y un concierto solidario, como recogían las bases del procedimiento convocado por el Ayuntamiento para adjudicar la licencia de ocupación de la campa y la organización de los conciertos.

La concejal de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, ha explicado que al concurso para los conciertos que se incluyen en las fiestas de Santiago, de Santander, se presentaron dos ofertas, entre las que la mayor puntuación fue para La Campa, tanto en artística como en lo global.

En el caso del festival de música independiente, solo se presentó la oferta de Santander Live Producciones, que reunía todos los requisitos del procedimiento.

En el cartel de La Campa estarán también, según la propuesta aportada por la empresa, Vintage Trouble, Mistery Lights y Taburete, y Olé y Olé y Nancys Rubias para el concierto solidario, así como un festival con Viva Pop, el show de Pocoyó y Lucía Gil.

El festival de música independiente contará, además de con la M.O.D.A., con el rapero Kase.O, Viva Suecia, Texxcoco, Izal, Grises, Luis Brea y el miedo y Modelo de Respuesta Polar.

También estarán en ese festival, según la empresa ganadora, The Hackenshaw Boys, Elliot Murphy, US Rail, Sugar Dady & The Cereal Killers, Jett Rebel o Marwan.