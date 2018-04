Nacho Elvira: "Intentaré disfrutar del fin de semana"

Madrid, 13 abr (EFE).- El cántabro Nacho Elvira, quien este viernes se situó con diez golpes bajo par en el Abierto de España, desea continuar "así" y "disfrutar del fin de semana" en el Centro Nacional de Golf de Madrid.

El cántabro presentó una tarjeta de 66 golpes que, sumados a los 68 de la ronda inaugural del jueves, le sitúan con un total de 134, diez bajo par.

"Hoy ha sido un día bastante bueno, este campo te permite fallar desde el tee, pero he estado acertado en los greens. Estos dos días he estado certero en los greens y eso me hace muy feliz porque llevo unos meses complicados con el putt. Intentaré seguir así y disfrutar el fin de semana", dijo el santanderino en zona mixta.

Un eagle en el hoyo 5 y cuatro birdies en los hoyos 6, 13, 15 y 17 premian la mejoría buscada durante las últimas cinco semanas.

"El trabajo realizado me está ayudando a interpretar mejor las caídas. Quizá no meta tantos putts, pero los tiro mucho mejor y a la larga entran un par de ellos más. Cuando pateas bien no estás tan presionado desde el tee intentando dejarla muy cerca, juegas más relajado", explicó.

Elvira apuntó asimismo que el viento es un factor decisivo en el Centro Nacional de Golf, sede hasta este domingo del Abierto de España, un torneo perteneciente al Circuito Europeo.

"En este campo el factor determinante es el viento porque no tiene árboles u otras defensas. Si dan buen tiempo se pueden esperar vueltas muy bajas", valoró.