Sota dice que no hay "fijación con nadie" y solo se busca máximo de contratos

Santander, 13 abr (EFE).- El consejero de Empleo, Juan José Sota (PSOE), ha asegurado que el objetivo del Gobierno con el programa de corporaciones locales es que se pueda contratar al máximo número de parados, ha negado que haya "fijación con nadie", y no ha opinado sobre la petición de dimisión de la concejal de Santander, Ana González Pescador.

El consejero se ha manifestado así en la rueda de prensa en la que ha presentado la orden que regula el programa de corporaciones locales de este año, al ser preguntado sobre el caso concreto de Santander.

La Dirección General de Trabajo del Gobierno ha resuelto que en el caso de la capital hubo cesión legal de trabajadores en las contrataciones del programa de corporaciones locales.

Sota ha resaltado que "no hay ninguna fijación con nadie" y que el único interés de Ejecutivo es que se pueda contratar al mayor número de desempleados posible.

El titular de Empleo ha añadido que con Santander se está siguiendo el mismo procedimiento que con el resto de entidades solicitantes, y será en una segunda fase cuando el Consistorio tendrá que comunicar qué proyectos va a ejecutar y explicarlos.

El consejero ha declinado pronunciarse sobre la petición de dimisión de la edil de Empleo, Ana González Pescador, que hecho la oposición de PSOE, PRC, IU y el concejal Antonio Mantecón en el Ayuntamiento de Santander.

Según ha recalcado, se trata de una cuestión de ámbito municipal en la que no le corresponde inmiscuirse. "No tengo mucho interés en meterme en ámbitos que no me corresponden", ha aseverado.

Sota sí ha rechazado que haya inseguridad jurídica en la norma que regula este programa de corporaciones locales, y ha insistido en que no ha habido quejas y solo se han hecho algunos "ajustes" a petición de la Federación de Municipios.