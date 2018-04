PRC lamenta "terquedad" del PSOE que "no asume" salida del equipo de gobierno

Astillero, 14 abr (EFE).- El PRC de Astillero ha lamentado hoy la "terquedad" del PSOE que, en su opinión, continúa en la deriva de la "infamia" y "desprestigio" hacia la acción del gobierno local y, en concreto, hacia el alcalde, Francisco Ortiz, y ha asegurado que "aún no ha sabido asumir" su salida del equipo de gobierno municipal.

Los regionalistas también han considerado que los socialistas "anteponen sus intereses partidistas" a su labor como representantes públicos y les emplazan a "dar la cara" y explicar las "verdaderas" razones por las que, junto a la "complicidad" de PP e IU, mantienen la situación "ridícula" que se vive en las comisiones informativas.

Ayer el PSOE denunciaba la "irresponsabilidad" y la "falta de dedicación" del alcalde que, bajo su criterio, "paraliza" las comisiones informativas del Consistorio y "no se ha presentado" a presidir ninguna de las celebradas en las últimas semanas, de las que es presidente nato.

En una nota de prensa el PRC ha considerado hoy que el PSOE intenta "confundir" a la ciudadanía a través de "una ausencia absoluta de la verdad" y de "una cortina de humo", fruto de que "aún no ha sabido asumir" su salida del equipo de gobierno después de haber sido cesados por "traicionar" el pacto de gobierno y "aliarse" al PP.

También ha retado a los socialistas a que expliquen las razones "reales" que les lleva a no querer ceder la presidencia y obligar al alcalde a presidirlas.

"Creemos que esta decisión responde a una vil estrategia de venganza personal hacia al alcalde sin olvidarnos de su atractivo monetario, ya que la figura del presidente de comisión recibe una remuneración superior que la de vocal", han apuntado los regionalistas.

Asimismo, el equipo de gobierno ha culpabilizado al PSOE de que la "insensatez" y la "absurdez", con la complicidad del PP e IU, haya llevado a una situación "disparatada", "casi kafkiana", en la que ostentan la presidencia de varias comisiones ediles del PSOE que no forman parte del equipo de gobierno.

A lo que añade que esto se produce porque no gozan de la confianza del PRC para informar de la acción de gobierno, además de que no son concejales delegados de área.

Igualmente, los regionalistas han asegurado que los derechos como concejales de la oposición "no se han visto vulnerados", ya que "en cualquier momento" y no sólo en comisión, pueden consultar expedientes, documentación e informes, por lo que su labor de control de la acción de gobierno "no se ve alterada".

"No se puede confiar en quien dice una cosa y hace otra. En su mano, en las de los tres grupos de la oposición, está la de favorecer el razonable y natural relevo de las presidencias de las comisiones para que el presidente facilite las informaciones que ahora demandan", han explicado.

Por todo ello, el PRC ha invitado a los socialistas a que "impere" la coherencia, que "cumplan con sus obligaciones", trabajando de manera "seria" y "responsable", y que cedan las presidencias de las comisiones a los concejales que les corresponde.