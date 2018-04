Colectivos animalistas denuncian paralización de la ordenanza de Torrelavega

Torrelavega, 16 abr (EFE).- Los colectivos animalistas DEAN, FACUE, DAYA Cantabria y Anima Naturalis, junto al grupo municipal de ACPT, han denunciado lo que consideran paralización de la mesa de trabajo para la creación de una nueva ordenanza de bienestar animal en Torrelavega, de lo que culpan a la Concejalía de Medio Ambiente.

En un comunicado conjunto, estos colectivos aseguran que, después de más de medio año desde que comenzasen las reuniones, se está "peor que antes" de que se formase la mesa de trabajo, ya que desde noviembre de 2017 solamente se han producido dos reuniones de trabajo.

Resaltan que falta por incluir en el borrador de la normativa "aspectos fundamentales" como el sacrificio cero o la prohibición de espectáculos con animales, lo que a su juicio "pondría a Torrelavega al mismo nivel que otras grandes ciudades como Zaragoza o Mérida que son referentes en protección animal".

También denuncian que las tres últimas convocatorias de la mesa se han suspendido "siempre a pocas horas del comienzo", entre ellas la prevista para hoy lunes para estudiar los últimos borradores de la normativa.

"Esta dilatación en el tiempo que se está produciendo para sacar adelante la ordenanza, es un claro ejemplo del poco o nulo interés y sensibilidad que la Concejalía tiene por el bienestar animal", aseguran los colectivos, que también achacan "falta de respeto" por parte de su titular, José Luis Urraca Casal.

"Esta actitud de desprecio por parte del concejal, se merecía que abandonásemos esa mesa de trabajo, pero para desgracia del mismo, esto no se va a producir, ya que nuestro compromiso no es con él sino con los animales y no vamos a cejar hasta lograr una ordenanza que contemple unos mínimos", afirman los colectivos.