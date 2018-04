Fapa lamenta dicficultades para participar en encuesta del calendario escolar

Santander, 16 abr (EFE).- La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (Fapa) de Cantabria ha lamentado las dificultades que han tenido las familias para participar en la encuesta del calendario escolar y ha criticado que se las llame "a última hora", para "lucir las foto" y cuando las deciciones ya están tomadas.

En una nota de prensa, Fapa ha criticado las escasas opciones de participación de las familias. "Prueba de ello es que del cambio del calendario escolar nos enteramos por la prensa, de que se iba a hacer esta encuesta nos enteramos por la prensa, y de los resultados nos hemos tenido que volver a enterar por la prensa", asegura la federación.

Según destaca, antes de tomar una decisión no ha llegado "ni una llamada, ni un correo y ni una pregunta", aunque después le "siguen pidiendo salir en la foto".

A su juicio, "por si esto no fuese suficiente", las palabras del consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, avisando de que era una encuesta "meramente consultiva" ya "acabaron de dejar claro a las familias lo poco que importaba de nuevo su opinión".

Fapa agrega que para aquellas familias que, pese a todo, se animaron a rellenar la encuesta "la tarea tampoco ha sido fácil", porque "ha habido centros que no han facilitado la información", mientras que en otros había que acudir a secretaría del centro para pedir claves de acceso.

"Estas circunstancias ya se dejaron a un buen número de familias por el camino, pero las dificultades eran más", recalca Fapa, que se refiere al funcionamiento de la plataforma Yedra, y a que en cada familia solo podía participar uno de los progenitores, "pues la Consejería consideraba que la opinión de ambos debía ser la misma".

La federación también cree que las preguntas "no parecía que estuviesen pensadas para ser entendidas y contestadas por todas las familias independientemente de su nivel cultural".

Sobre los datos presentados, Fapa destaca que ya se sabía que la conciliación era uno de los aspectos más preocupantes y, aunque aboga por la implicación de otras instituciones, lamenta que este calendario "va a cumplir su segundo curso y poco o nada se ha avanzado en este aspecto".

"Y eso sin olvidar que la raíz del problema está en la legislación laboral, algo que las administraciones educativas parecen haber olvidado cuando son parte de los gobiernos que legislan también en ese aspecto", advierte.

Fapa también critica que no se ha hecho nada en lo relativo a los deberes escolares en los periodos vacacionales, y dice no entender que se haya "utilizado" al Consejo Escolar para presentar los resultados de la encuesta, cuando este organismo no ha participado en su elaboración "ni se le consultó a la hora de decidir el cambio de calendario".

"¿Acaso se quiere presentar como algo de la comunidad educativa un cambio de calendario que, recordamos, nació exclusivamente de un acuerdo laboral entre la Consejería y la Junta de Personal Docente?", se pregunta Fapa.

A su entender, si la Consejería sigue apostando por este modelo de calendario, "quedan muchas cosas por corregir y solucionar". "Y si se desea que sea asimilado y aceptado por toda la comunidad educativa sigue siendo necesario contar con ella al completo", remarca.

Estas cuestiones serán tratadas en la reunión que Fapa Cantabria mantendrá mañana con el consejero de Educación, y que esta organización espera que sirva para avanzar en estos y otros aspectos.