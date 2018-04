Martes, 17 de abril de 2018

Santander, (EFE).- El PP considera que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha hecho un "papelón" con los Presupuestos Generales del Estado y afirma que se ha quitado "la careta" y ha quedado "retratado" al no apoyar el "mejor presupuesto" para Cantabria. El PRC ha instado al PP a trabajar para que Cantabria tenga los presupuestos "que realmente necesita y no unos falsos que no se van a ejecutar", y ha opinado que es el diputado popular Íñigo Fernández quien ha hecho "un papelón" por insistir en el sí a las cuentas del Estado para la región.

PARTIDOS PSOE

El Comité Regional del PSOE se reúne el domingo

Santander, (EFE).- El Comité Regional del PSOE se reunirá de forma extraordinaria el domingo para abordar la situación política regional y los presupuestos del partido, en la que será la segunda reunión que celebra el máximo órgano de decisión entre congresos desde que Pablo Zuloaga asumió el liderazgo el pasado verano.

AIREF INFORME

Cs pide a Gobierno que abandone excusas e impulse ahorro en empresas públicas

Santander, (EFE).- El diputado de Ciudadanos en el Parlamento cántabro, Rubén Gómez, pide que se fusionen empresas públicas con el mismo objeto y que se centralice la gestión para ahorrar más de 30 millones en 8 años, y lamenta que el Gobierno de PRC-PSOE pone "excusas peregrinas" para no afrontar esta cuestión.

SINDICATOS UGT

UGT pide calles llenas el 1 de Mayo en una "gran bofetada de reivindicación"

Santander, (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido hoy un Primero de Mayo con las calles de España "llenas" para convertirlo en una "gran bofetada de reivindicación" y que se tenga "claro" que habrá que afrontar la recuperación de derechos o "movilizaciones de alto nivel".

EMPLEO SECTORIAL

Cantabria recibirá 29,6 millones para políticas activas de empleo en 2018

Santander, (EFE).- Cantabria recibirá 29,6 millones en 2018 de los fondos estatales destinados a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, 3,6 más que el año pasado, un incremento que, según el consejero de Economía, Juan José Sota, se debe a la buena evaluación de la gestión de estas políticas.

SOCIEDADES MERCANTILES

La creación de empresas baja un 3,7 % en el primer trimestre en Cantabria

Santander, (EFE).- La constitución de sociedades mercantiles se redujo un 3,7 por ciento en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior en Cantabria, donde se crearon 210 empresas entre enero y marzo, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores.

SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación de trabajadores extranjeros sube un 3,4 % en marzo en Cantabria

Santander, (EFE).- El número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Cantabria subió un 3,41 por ciento en marzo respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 10.988, un crecimiento superior al de la media española, que fue del 2,05 por ciento.

EDUCACIÓN FAPA

Educación se compromete con Fapa a convocar la Mesa de las Familias

Santander, (EFE).- La Consejería de Educación se ha comprometido con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (Fapa) de Cantabria a convocar a la Mesa de las Familias en un plazo aproximado de quince días.

TRIBUNALES AGRESIÓN

Acusados de agredir sexualmente a una joven dicen que sólo hubo besos

Santander, (EFE).- Los dos acusados de agredir sexualmente a una joven con la que se encontraban en casa de uno de ellos, para quienes la Fiscalía pide sendas penas de cinco años de cárcel, han asegurado hoy que lo único que pasó es que uno de ellos la besó con su consentimiento.

ESTUDIO NATURALEZA

IHCantabria evaluará el estado de planta Zostera Noltei en costa Cantábrica

Santander, (EFE).- El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) evaluará el estado de las praderas de la planta 'Zostera noltei' en la costa Cantábrica, así como su papel en la mitigación del cambio climático.

TIEMPO ALERTAS

Cantabria estará hoy en alerta amarilla por olas de hasta cuatro metros

Santander, (EFE).- El litoral de Cantabria estará hoy en alerta amarilla por fenómenos costeros adversos, ante la previsión de mar combinada del oeste o noroeste con olas que alcanzarán hasta cuatro metros, según la Agencia Estatal de Meteorología.

TORRELAVEGA SOTERRAMIENTO

Soterramiento Torrelavega exigirá un plan municipal de equilibrio económico

Torrelavega, (EFE).- La aportación del Ayuntamiento de Torrelavega al proyecto de soterramiento de las vías de Feve (19,15 millones en cinco años) obligará a aprobar un plan de equilibrio económico y financiero ya que las cantidades comprometidas incumplirían el principio de estabilidad presupuestaria. El Ayuntamiento de Torrelavega cerró el ejercicio presupuestario de 2017 con un superávit de 5,2 millones de euros y una deuda viva de 388.277 euros, un 0,73 por ciento de los ingresos corrientes.

CAMARGO FERROCARRIL

El Gobierno de Cantabria financiará 30 % del cubrimiento de vías en Maliaño

Santander, (EFE).- El Gobierno de Cantabria financiará el 30 por ciento de las obras de cubrimiento de las vías del ferrocarril a su paso por la localidad de Maliaño, en el término municipal de Camargo.

SANTANDER POLICÍA

Santander incorpora 19 agentes de Policía Local

Santander, (EFE).- Santander cuenta desde hoy con 19 nuevos agentes de Policía Local que han tomado posesión de su cargo en un acto presidido por la alcaldesa, Gema Igual, que ha destacado el carácter vocacional de ese servicio.

SUANCES EMPLEO

Suances recibe 400.000 euros de Corporaciones Locales para 48 contrataciones

Torrelavega, (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha concedido al Ayuntamiento de Suances la totalidad de la subvención solicitada para la contratación de personas desempleadas a través del programa de Corporaciones Locales, lo que supone una aportación de 400.000 euros que permitirá la contratación de 48 desempleados.

SORTEOS ONCE

El cupón diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Camargo

Maliaño, (EFE).- El cupón diario de la ONCE correspondiente al sorteo de ayer, lunes, día 16 de abril, ha repartido 350.000 euros en el municipio Camargo a través de diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

LITERATURA NOVELA

María Oruña regresa a su "puerto escondido" con una historia de fantasmas

Madrid, (EFE).- La escritora María Oruña, creadora de la serie de novela negra de la teniente Valentina Redondo, ambientada en Cantabria, quería escribir un relato de fantasmas moderno y para ello ha vuelto a rescatar del olvido una de esas "pequeñas grandes historias" que se conocen en los pequeños pueblos.

CULTURA CIUDADES

Santander, Bilbao y Gijón destinan 60.000 ? a proyectos culturales conjuntos

Bilbao, (EFE).- Los Ayuntamientos de Bilbao, Gijón y Santander han convocado las ayudas que vienen promoviendo en apoyo de empresas y organizaciones de las tres ciudades para el impulso de proyectos culturales en colaboración y con dicho fin han dotado una "bolsa" con 60.000 euros, aportados a partes iguales.

DÍA LIBRO

El Día del Libro ofrecerá actividades en museos y en la Biblioteca Central

Santander, (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha organizado una serie de actividades en sus museos y en la Biblioteca Central para conmemorar el Día del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril.

TORRELAVEGA DANZA

El Teatro Concha Espina acoge el domingo el espectáculo de danza "Novilunio"

Torrelavega, (EFE).- El Teatro Concha Espina de Torrelavega acogerá este próximo domingo la representación del espectáculo de danza "Novilunio. Camino lebaniego", que servirá para clausurar el primer certamen Abierto de Emprendimiento promovido por la Cámara de Comercio de la ciudad.