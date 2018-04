Tezanos defiende criterios técnicos en V. Ostrera y estudiar más alternativas

Santander, 16 abr (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Medio Ambiente, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha apostado por elegir el emplazamiento más favorable para Vuelta Ostrera de acuerdo con criterios técnicos y ha defendido que se estudien otras alternativas distintas a las que se han planteado hasta ahora.

En respuesta a una interpelación de Podemos en el pleno del Parlamento, la vicepresidenta ha augurado que el emplazamiento futuro de Vuelta Ostrera "llegará a los tribunales", porque "será recurrida por unos o por otros", y por eso ha pedido que la decisión sobre la ubicación se tome de acuerdo con criterios técnicos "suficientes", para no "repetir errores del pasado".

"Cuando ese expediente se revise por los tribunales tiene que tener los informes técnicos adecuados suficientes para haber decidido ese emplazamiento", ha aseverado, antes de recalcar que "ahí no valen los criterios políticos".

Díaz Tezanos ha insistido en que, dado que el Tribunal Supremo "apremia" a la ejecución de la sentencia de derribo, es "urgente" buscar un nuevo emplazamiento.

La vicepresidenta y consejera ha asegurado que ni ella ni su departamento tienen una ubicación "favorita", y que lo único que tienen "es un respeto escrupuloso por los criterios de los técnicos de Medio Ambiente".

"Yo no he tocado ni una coma del informe (de los técnicos de Medio Ambiente de Cantabria). Ni yo, ni desde luego el director general, y hemos hecho nuestro ese informe", ha añadido.

Según ha advertido, la mejor alternativa será aquella que delimite unos terrenos que reúnan las condiciones más ventajosas desde el punto de vista ambiental.

También ha señalado que lo que ha planteado el Gobierno de Cantabria en sus informes es la necesidad de un estudio de ubicaciones para delimitar los terrenos más ventajosos, y que se analicen otros terrenos que hasta ahora no se han estudiado. "¿Por qué no va estar el emplazamiento en algún sitio que en estos momentos no ha podido ser tenido en cuenta todavía?, ha preguntado.

Y ha repetido que en este asunto "no valen los criterios políticos", sino los técnicos. "Aquí no se trata del criterio de la vicepresidenta o del director general", ha abundado.

La vicepresidenta ha dicho una vez más que el de Vuelta Ostrera es "un problema grave" y ha destacado la importancia de "no repetir errores del pasado". "Estamos pagando muy caros errores que no se deben repetir", ha apostillado.

También ha recordado que la decisión final corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y que a la Administración autonómica solo se le hace consulta, en su condición de afectada.

Díaz Tezanos ha manifestado que el Gobierno de Cantabria quiere formar parte de la solución del problema y ha resaltado que todas las partes deben sumar, para llevar a término el procedimiento "con el máximo rigor".