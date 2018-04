PSOE-PRC inicia más contactos con oposición sobre presupuesto de Torrelavega

Torrelavega, 17 abr (EFE).- El equipo de gobierno PSOE-PRC inicia hoy una nueva ronda las conversaciones con los grupos de la oposición para intentar alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto municipal de este año, que permita disponer de las nuevas cuentas a mediados de mayo, las cuales rondarán los 50 millones de euros.

A tal efecto, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha remitido a los grupos del PP, Torrelavega Sí, Torrelavega Puede y ACPT el borrador de presupuesto elaborado por el equipo de gobierno, para que le hagan llegar sus sugerencias o peticiones, y analizar si es posible incluirlas en el documento final.

En rueda de prensa, Pérez Noriega ha pedido "compromiso y responsabilidad" a los grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de este año, y evitar así que el municipio se paralice al no poder ejecutar varias inversiones de las previstas.

Ha recordado que el equipo de gobierno, ante la falta de apoyo al documento, decidió la pasada semana abrir un plazo de un mes para intensificar sus negociaciones con el resto de grupos e intentar alcanzar el consenso presupuestario, de cara al pleno extraordinario del próximo 15 de mayo donde deberán aprobarse las cuentas de 2018.

El concejal de Hacienda considera que "es posible" alcanzar el acuerdo con los grupos de la oposición, aunque hasta el momento solo Torrelavega Puede ha presentado algunas sugerencias para ser incluida en el documento económico.

Sobre el resto de grupos (PP, Torrelavega Sí y ACPT), Pérez Noriega ha asegurado "desconocer" sus aportaciones y también cuál podría ser su postura final sobre el documento, por lo que está a la espera de mantener en encuentros en los próximos días para conocer si apoyarán o no el presupuesto.

En rueda de prensa, el concejal de Hacienda de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha detallado que con estos datos el municipio es uno de los ayuntamientos "más solventes de Cantabria" por su situación económica, hasta el punto de que en este 2018 se podrá liquidar en su totalidad la deuda bancaria.

Las palabras del concejal se unan a las pronunciadas la pasada semana por el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, quien apeló a la "responsabilidad" de los distintos grupos municipales -PSOE-PRC no tiene mayoría en el pleno al contar solo con 11 de los 25 votos- para aprobar el presupuesto.

El regidor aseguró que si no se aprueba el presupuesto sería "un error histórico" para "toda la Corporación", pues a su juicio los ciudadanos de Torrelavega "no nos perdonarían" si la Corporación no alcanzase un acuerdo, ya que ello supondría "un perjuicio gravísimo" para la ciudad al ni perder ejecutarse las "grandes y pequeñas inversiones" incluidas en el documento.

A la espera de que fructifiquen los contactos, el alcalde avanzó la decisión del equipo de gobierno de celebrar otra pleno extraordinario, en este caso el próximo 24 de abril, para aprobar una modificación presupuestaria para poder suscribir el convenio de soterramiento de Feve con el Ministerio de Fomento.

Este pleno deberá decidir si se habilita una partida por importe de 280.000 euros para hacer frente a la anualidad de 2018 del convenio del soterramiento, y además facultar al alcalde para la firma del convenio con Fomento.

Cruz Viadero insistió en que aprobar el presupuesto "es necesario para no paralizar las inversiones", tanto las obras emblemáticas" como el soterramiento pero también al día a día de los vecinos, algo que afectaría a Torrelavega este año y parte del siguiente.