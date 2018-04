Martín critica que se ha negado la voz a Gobierno en acto de Brittany Ferries

Santander, 18 abr (EFE).- El consejero de Industria, Francisco Martín, ha considerado hoy "una falta de respeto" y "una provocación" que el Gobierno regional no haya podido "tener voz" en el acto para conmemorar los 40 años de Brittany Ferries en Cantabria ya que el Ejecutivo lo ha intentado y, según ha dicho, se le ha negado.

"Hoy se celebran los 40 años de Brittany Ferries en Cantabria, en Santander, no en Puertos del Estado ni en el Ministerio de Fomento. Y me parece una falta de respeto y una provocación que ni Santander ni Cantabria hayan podido tener voz en este acto", ha destacado el consejero en declaraciones a los periodistas, después de las intervenciones que ha cerrado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Martín ha añadido que no sabe si Santander, cuya alcaldesa, Gema Igual, ha estado también presente en el acto, sin intervenir, se ha sentido representada, y ha asegurado que en el caso del Gobierno cántabro no ha sido así.

"El Gobierno cántabro no se siente representado. Ha intentado estar representado, se nos ha negado, y me parece que es una falta de respeto para un Gobierno que lo que deseaba era mostrar su apoyo y su agradecimiento a una empresa y no ha sido posible", ha abundado.

El consejero ha insistido en que lo ocurrido hoy "ha sido una falta de respeto" y "una provocación".

Con todo, Martín ha destacado su reconocimiento a Brittany Ferries, una compañía que lleva cuarenta años operando en Cantabria, y que dentro de unos días va a poner en marcha una nueva línea entre Santander y Cork.

El consejero ha afirmado que la de Cantabria y Brittany Ferries es una relación "de éxito" y ha destacado que la empresa ha tenido barcos cada vez más modernos y más capaces.