Millán Salcedo lleva a Santander "En mis Trece 2.0" por sus 40 años en escena

Santander, 18 abr (EFE).- El humorista Millán Salcedo llevará al Teatro Casyc, el 28 de abril, su espectáculo "En mis Trece 2.0", en el que repasa la actualidad "más rabisalsera" desde el humor para conmemorar sus 40 años de trayectoria sobre los escenarios.

"En Mis Trece 2.0" es un 'show' divertido, humorístico y musical, que "no dejará indiferente a nadie" y que supone "la ocasión perfecta" para disfrutar de buenas dosis de humor, según informa la productora del espectáculo en un comunicado de prensa.

"Ah, y además esta vez cuento chascarrillos y anecdotillas de mi trayectoria que, a fin de cuentas, es lo que casi siempre se me demanda y gusta oír. Sí, queridos amigos, no me importa ser mi propio biógrafo en vivo y en directo", reconoce el humorista en la sinopsis de esta obra.

En este espectáculo, Millán Salcedo actuará como escritor, director y protagonista de la comedia para ofrecer un rato agradable de cachivaches y divertidas historias bajo el hilo conductor de los bazares chinos.

Las entradas se pueden adquirir en www.liberbank.es, en la taquilla del Casyc y en los puntos de compra habituales.