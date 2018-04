Oria lamenta intencionalidad y dice que 3 fuegos activos se estabilizan

Santander, 19 abr (EFE).- El consejero de Medio Rural, Jesús Oria, ha vuelto a lamentar que la mayoría de los incendios que hay en Cantabria son "intencionados" y ha destacado que, de los 3 que siguen activos, el de Los Tojos está estabilizado y los otros 2, en Valdició (Soba) y Vega de Pas, "tienden a estabilizarse".

Al consejero le han preguntado por el operativo de lucha contra incendios forestales que se ha puesto en marcha en la comunidad autónoma, con 16 registrados desde ayer en la región, aunque solo permanecen activos esos tres.

Oria ha señalado que se trata de incendios que "no tienen una gran entidad" y, sobre todo, que no suponen un peligro para la ciudadanía, porque no están cerca de núcleos poblados.

El consejero ha insistido en que se ha constatado que todos son intencionados, como la mayor parte de los que se producen en Cantabria, puesto que por negligencia se produce solo "un porcentaje mínimo".

Además, ha subrayado que Cantabria está "en máxima alerta" porque las condiciones meteorológicas con elevadas temperaturas parece que van a seguir en los próximos días.

Oria ha recalcado el "esfuerzo" por parte del Gobierno y por parte de las cuadrillas y de los medios de extinción de la Consejería, que "como siempre, actúan con una profesionalidad enorme y no escatiman esfuerzos para acudir allá donde se necesite".