Ruiz: PRC está haciendo ridículo espantoso justificando rechazo a presupuesto

Santander, 19 abr (EFE).- El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, cree que "el PRC está haciendo un ridículo espantoso tratando de justificar un rechazo" al proyecto de los Presupuestos del Estado "que no se sostiene", y avisa de que con sus iniciativas parlamentarias los regionalistas quieren que Fomento se salte trámites.

El delegado del Gobierno ha dicho en una nota de prensa al PRC que ya han pasado más de quince días desde que se presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "y aún no ha dado explicaciones a los cántabros de por qué no quieren darles su apoyo cuando son históricos para la región", ya que la inversión en infraestructuras crece un 36,7 %.

Ruiz se ha pronunciado así después de que el portavoz del grupo parlamentario regionalista, Pedro Hernando, haya presentado hoy cinco iniciativas que el PRC llevará a los tres próximos plenos del Parlamento para que los Presupuestos Generales del Estado sean "los que Cantabria necesita".

En esas iniciativas, el grupo regionalista reclama que el Gobierno de España invierta este año en el proyecto de La Pasiega y en la conexión ferroviaria a Bilbao, además de una partida de un millón de euros para finalizar las obras de rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas.

El delegado del Gobierno ha advertido de que, con sus propuestas, los regionalistas están pidiendo al Ministro de Fomento "que se salte trámites administrativos" y "cometa ilegalidades flagrantes y que vaya más allá de sus competencias".

Para el delegado del Gobierno, "no se puede engañar a los cántabros diciendo que se pueden financiar obras que no son competencia del Ministerio", como las conexiones a La Pasiega, "o que se puede hacer una conexión ferroviaria con Bilbao en tiempos técnicamente imposibles, ni que se financien obras con cargo al 1,5 % Cultural cuando la solicitud que se presentó no se ajustaba a la normativa".

"Sus críticas no se sostienen", ha apuntado el delegado, "ni desde el punto de vista técnico, ni administrativo ni presupuestario".

Ruiz ha destacado que Fomento "se está encargando de hacer las obras de su competencia" y "está demostrando que su compromiso con Cantabria es firme".

"Inventarse que se va a ejecutar menos presupuesto del que está previsto en los presupuestos, como ha hecho el PRC, es mentir abiertamente a los ciudadanos", ha abundado el delegado del Gobierno.

A su juicio, "el PRC vive obsesionado con el Gobierno de Mariano Rajoy, y especialmente con el Ministerio de Fomento". "Les pedimos que abandonen esta actitud de permanente crítica sin sentido y que empiecen a trabajar de una vez por Cantabria", ha remarcado Ruiz.

El delegado del Gobierno también ha cuestionado las reclamaciones de los regionalistas sobre la financiación de los soterramientos en Santander y Torrelavega y ha afirmado que la financiación de estas actuaciones "se hará como se está haciendo en Barcelona, Gijón, Alicante, Valencia, Almería o Cartagena", con una aportación de Fomento del 50 % del coste y el 50 % restante a cargo a cargo de las administraciones regionales y locales.