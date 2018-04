Sergio Abascal censura apoyo de Sánchez a Zuloaga como candidato a presidente

Santander, 19 abr (EFE).- El alcalde de Santoña, Sergio Abascal, ha descartado que vaya a presentarse a las primarias para elegir el candidato a la Presidencia regional por el PSOE y ha criticado que el líder socialista, Pedro Sánchez, haya dado su apoyo de forma abierta a Pablo Zuloaga si da el paso para concurrir en ese proceso.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Abascal ha asegurado que "ni en la peor" de sus "pesadillas" se le ocurriría presentarse para ser candidato a presidente regional, y a la vez ha defendido unas primarias "sin injerencias".

"Me dolió mucho tener que oír de mi secretario general el otro día que ya designase candidato y que desde la Ejecutiva Federal se apoyase abiertamente a un candidato que no es candidato, porque no se ha abierto el proceso", ha remachado el alcalde de Santoña.

Sobre las primarias abiertas a simpatizantes que ha defendido un sector del partido, el alcalde de Santoña ha dicho que él nunca ha sido "un abanderado" de esta idea, pero ha agregado que fue una decisión del 39 Congreso Federal.

"Es una cuestión que salió del 39 Congreso Federal, y por tanto las decisiones que se toman en el Congreso hay que respetarlas. Y donde dije digo, no puedo decir luego diego...", ha abundado.

Además de descartar que vaya a presentarse a las primarias para ser candidato a la Presidencia de Cantabria, ha añadido que aún no tiene claro si concurrirá para alcalde en su municipio.

"Tendré que tomar una decisión de si yo quiero o no quiero, que ésa es otra, porque yo también valoro mucho mi vida personal", ha apostillado Abascal, que ha dejado claro que, en todo caso, en su mente solo está su pueblo.

Así, ha apuntado que primero tendrá que tomar la decisión él, junto a sus compañeros, para luego ya valorar si hay un proceso de primarias dentro de la agrupación de Santoña.

En todo caso, ha manifestado que lo que sí tiene claro es que "las primarias tienen que ser independientes y sin influencias".

"Yo en su momento apoyé a Pedro Sánchez, y lo sigo apoyando como mi secretario general, pero había una cosa muy clara a la que todos en aquel famoso Comité de octubre y con posterioridad mostramos nuestro rechazo: y era que desde la famosa gestora todos poníamos el grito en el cielo porque se posicionaba del lado de uno de los candidatos en detrimento de otros. Yo me levanté contra eso, yo creía en unas primarias en las que no hubiera injerencias", ha dicho.

Y ha recalcado que por eso le "costó mucho" y le "dolió mucho" tener que oír al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ya "designase candidato" con su apoyo al líder regional Pablo Zuloaga, en un acto el pasado fin de semana.

Abascal ha lamentado que desde la Ejecutiva Federal "se apoyase abiertamente a un candidato que no es candidato", dado que "no se ha abierto el proceso" y que todavía no se ha pronunciado al respecto el propio Zuloaga, por el que tiene "todo el aprecio del mundo" y respeto.

"La Ejecutiva Federal se tiene que mantener totalmente al margen e independiente de los procesos regionales, como las ejecutivas regionales se tienen que mantener totalmente al margen de los procesos locales, sin injerencias y sin influir en la voluntad del militante porque eso es algo que se criticó", ha reiterado.