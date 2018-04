Eduardo Noriega admite que quiere seguir rodando películas en Latinoamérica

Lleida, 20 abr (EFE).- El actor cántabro Eduardo Noriega, que recibirá el Premio de Honor de la Muestra de Cine Latinoamericano de Lleida por su consolidada trayectoria cinematográfica, ha admitido hoy que quiere seguir rodando filmes en América Latina.

La XXIV Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña da esta noche el pistoletazo de salida en la Llotja de Lleida y se alargará hasta el próximo 27 de abril con un total de 43 proyecciones, un 25 % más que el año anterior.

El mismo Noriega ha manifestado hoy la esperanza de que el premio de la Muestra sea "comprometedor respecto a mi carrera con Latinoamérica" ya que, según ha anunciado, "espero seguir haciendo muchas películas con ellos".

En este sentido, Noriega ha destacado su reciente llegada del Festival de Cine de Panamá y las producciones que ha llevado a cabo en los últimos años en países como México o República Dominicana.

Concretamente, el actor ha hablado de "La marca del demonio", de Diego Cohen (México), y de "La boya", del joven dominicano David Maler.

De hecho, ha concretado, desde el estreno en España de "Perfectos desconocidos", de Álex de la Iglesia, Noriega no ha hecho más que rodar fuera del país, especialmente, en Latinoamérica.

Asimismo, Noriega ha tildado de "extensión natural cinematográfica" la relación de los actores españoles con el cine de América Latina, y viceversa.

En este sentido, ha insistido, "cada vez hay más coproducciones y ya a nadie le llama la atención que aparezcan, por ejemplo, actores argentinos en alguna producción".

Otra de las premiadas es la cineasta Sílvia Munt, que recibirá el premio Jordi Dauder a la creatividad en el cine catalán.

Munt, que estrenará durante la Muestra la serie "Vida privada", ha confesado sentirse en un momento de su vida en el que "lo que quiero es dirigir y escribir".

Asimismo, Munt ha alertado de la difícil situación por la que está viviendo el sector audiovisual en España.

"Se ha creado como una especie de tormenta perfecta en la que los espectadores cada vez ven más producciones por televisión, en la que las producciones de series y películas para televisión van en aumento y en la que cada vez hay menos presupuesto para la gran pantalla", ha lamentado la artista catalana.

En contraposición, ha definido con "una salud de hierro" el mundo del teatro, en especial, el catalán.

Paralelamente, la Muestra entrega los premios Ángel Fernández-Santos, a Gerardo Sánchez, y Talento Latinoamericano, al compositor argentino Osvaldo Montes.

Los largometrajes que se podrán ver en esta edición del festival son "Al desierto" (Argentina, Chile), de Ulises Rosell; "Amateur" (Argentina), de Sebastián Perillo; "Como nuestros padres" (Brasil), de Laís Bodanzksy; "Maracaibo" (Argentina, Venezuela), de Miguel Ángel Rocca; y "Niñas araña" (Chile), de Guillermo Helo.

También "O filme da mina vida" (Brasil), de Selton Mello; "El Pampero" (Argentina, Uruguay, Francia), de Matías Lucchesiu; "Simfonía para Ana" (Argentina), de Ernesto Ardito y Virna Molina; "Vida de familia" (Chile), de Cristián Jiménez y Alicia Scherson; y "El viajero" (México), de Diego Ros.

Por otra parte, se podrán visionar los cortometrajes "The back of my mind" (Argentina(EE.UU), de Luciano Podcaminky; "El corto del año" (Argentina), de José Mariano; "Debis" (Perú, EUA), de Julio O. Ramos; "Madre" (España), de Rodrigo Sorogoyen; "Matria" (España), de Álvaro Gago; "Pequeño manifiesto en contra del cine solemne" (Argentina), de Roberto Porta; "Pixied" (Argentina), de Agostina Ravazzola y Gabriela Sorroza; "Premonición" (Chile), de Leticia Akel; "Sob, o véu da vida oceánica" (Brasil), de Quico Meirelles; y "Verde" (México), de Alonso Ruizpalacios.