Madrazo cree enmiendas oposición son un brindis al sol para buscar titulares

Santander, 20 abr (EFE).- La diputada nacional del PP Ana Madrazo ha opinado hoy que el "desfile de enmiendas" a los presupuestos del Estado de los partidos de la oposición es "un brindis al sol" que busca titulares de un día y les ha pedido que "no engañen" a los cántabros con propuestas, a su juicio, inviables.

Madrazo ha calificado los presupuestos del Estado para Cantabria de "históricos y realistas" y ha afirmado que al bipartito PRC-PSOE "parece que se le han atragantado" porque "nunca como ahora Cantabria ha estado tan cerca de cumplir demandas históricas en materia de infraestructura", gracias, ha dicho, a un Gobierno del PP y al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

"A Revilla parece que le ha salido un grano molesto con el ministro De la Serna, simplemente porque es del PP y por eso aprovechan cualquier excusa para intentar desacreditarle", ha apostillado.

Ana Madrazo se ha expresado así en una rueda de prensa en la que ha explicado que la reforma del IRPF que incluye el proyecto presupuestario va a beneficiar a 140.000 familias cántabras y ha llamado a la oposición a que se piense su voto y los apoye "por esa razón y por muchas otras más".

Según la diputada del PP por Cantabria, las propuestas que estos últimos días están planteado los partidos de la región son lo que en la jerga presupuestaria se llama enmiendas "campanario".

Tras subrayar que se presentan más de 5.000 enmiendas de todos los pueblos, provincias y comunidades de España, ha argumentado que si quienes las plantean dijeran cómo se van a financiar "podríamos creer que son reales y técnicamente viables".

Preguntada por las iniciativas del PRC, que en infraestructuras pide partidas para las conexiones ferroviarias con el polígono de La Pasiega y con Bilbao y plantea que se financien con las inversiones de Fomento que cree que no se van a ejecutar, ha afirmado que a los regionalistas no le gustan los presupuestos porque son del PP y de un ministro de este partido y que, en su opinión, "lo demás son excusas" para no apoyarlos.

"Antes de que se aprueben decir ya que no se van a ejecutar me parece muy aventurado y muy osado", ha dicho Madrazo, quien ha destacado que las obras llevan unos trámites. "Hay que proyectarlas, hay que licitarlas y hay que adjudicarlas y todos esos pasos se están dando por parte de Fomento", ha añadido.

En su opinión, lo importante es que los presupuestos incluyen "todas las obras que son demandas históricas de los cántabros", unas infraestructuras que les conectarán por ferrocarril en un futuro con Madrid en tres horas, evitarán los atascos que a veces padecen en la A-67 y la A-68 y facilitarán la integración ferroviaria de Santander y Torrelavega, además de traer dinero para financiar las obras de Valdecilla, ha defendido.

Sobre las enmiendas de Unidos Podemos para que el Gobierno central financie en su totalidad la integración ferroviaria de Torrelavega y Camargo, ha señalado que la fórmula de financiación de estas obras es la que se está haciendo desde Fomento en todos los lugares de España.

Ana Madrazo ha subrayado que los presupuestos van a mejorar la renta de miles de cántabros, que van a tener más dinero en sus bolsillos para consumir, ahorrar o invertir.

La diputada popular ha cifrado en 48.370 el número de trabajadores que se va a beneficiar en la región de la reforma del IRPF por tener una renta inferior a los 18.000 euros.

Estos trabajadores dispondrán de 428 euros más al año en sus bolsillos, cantidad que se eleva a los 760 euros cuanto más se acerquen sus salarios a los 14.000 euros anuales.

También se beneficiarán, ha apuntado, cerca de 15.000 pensionistas con pensiones contributivas de menos de 18.000 euros, a lo que se suma la subida de las pensiones.

La diputada ha recordado otras de las medidas de la reforma, como el cheque guardería de mil euros que beneficiará a más de 3.700 madres cántabras y la nueva deducción por cónyuges con discapacidad, que llegará a más de 5.700 ciudadanos en la región.