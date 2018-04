Vecinos por Liébana rechaza el proyecto para la variante de Potes

Santander, 20 abr (EFE).- La asamblea de la agrupación electoral Vecinos por Liébana (VxL) han mostrado su rechazo al proyecto para la construcción de una variante en la carretera nacional N-621 a su paso por Potes y quiere que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lo someta a una consulta popular entre los lebaniegos.

Según ha informado en un comunicado la agrupación, el 59 % de los miembros de su asamblea permanente votaron ayer, tras escuchar las opiniones de vecinos, hosteleros y comerciantes del Valle de Liébana, en contra de estas obras, que incluyen dos viaductos y un túnel de 570 metros en los 3,4 kilómetros que se verán afectados.

En este encuentro acordaron también solicitar al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que garantice y construya los aparcamientos necesarios en el eje Ojedo-Potes-Camaleño.

El candidato de VxL a la alcaldía de Potes, Carlos Moreno, apuesta abordar el problema de la movilidad "desde otra perspectiva".

"La solución a los atascos que se viven en Liébana en temporada alta no puede ser la más agresiva, no podemos atravesar nuestros montes, generar una cicatriz de esas proporciones y pretender seguir vendiendo naturaleza", ha opinado Moreno, para quien "aceptar una decisión política de estas proporciones, sin evaluar otras soluciones, no es maduro ni prudente".

A su juicio, la variante de Potes "no debería estar encima de la mesa" hasta que no se solucione el "problema de aparcamiento que sufre desde siempre la capital lebaniega" y que, ha asegurado, es la "principal causa de los atascos que se viven".

Moreno ha apuntado que el Ministerio de Fomento "podría invertir una parte mucho menor" de esos 40 millones de euros en construir un aparcamiento subterráneo, que "liberaría el centro del pueblo para actos sociales y culturales, y habilitar aparcamientos al aire libre a la entrada y salida de Potes, a los que derivar los autobuses los días con mayor afluencia.

Por su parte, el candidato de VxL a la alcaldía de Cillorigo de Liébana, Santiago Bedoya, se ha mostrado satisfechos con la decisión alcanzada en la asamblea permanente, que venía defendiendo desde su campaña en las elecciones primarias.

Ambos candidatos coinciden en que los lebaniegos "tienen derecho" a expresarse sobre este tema.

"Con la crisis demográfica que sufrimos desde hace más de una década, no podemos permitirnos ningún tropiezo más. Hay que hacer las cosas bien y con seguridad", ha concluido Moreno.