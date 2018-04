PP exige dictamen que explique situación generada por exgerente de Valdecilla

Santander, 21 abr (EFE).- El grupo del PP en el Parlamento regional ha exigido un dictamen que explique la situación generada con el ya exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega, que renunció después de que una sentencia judicial declarara incompatible su cargo con la pensión que percibe.

La diputada regional Isabel Urrutia espera conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios en el pleno de este lunes, para aprobar la moción que ha presentado sobre este tema.

"Algo ha fallado para que en el Gobierno de Cantabria permaneciera una persona como alto cargo teniendo una incapacidad permanente total para el desempeño de ese mismo cargo. Y lo que es peor, cobrando dos retribuciones de públicas, algo que prohíbe de forma expresa la ley", ha dicho Urrutia en una nota de prensa.

Por ello el Partido Popular ha presentado una moción que requiere al Gobierno de Cantabria para que realice, a través de los servicios de Inspección y Jurídico, un dictamen "que despeje al menos seis cuestiones que la consejera de Sanidad, Luisa Real, ha sido incapaz de aclarar a día de hoy".

Según la diputada popular, "los cántabros necesitan explicaciones que el Gobierno no ha dado, necesitan la verdad y certezas, y necesitan transparencia sobre un hecho que ha permitido a un alto cargo cobrar de forma indebida dinero público".

Urrutia ha subrayado que "han sido más de 158.000 euros el dinero que ha cobrado en concepto de sueldo por su cargo de gerente en estos casi tres años".

A su juicio, se debe determinar si fue legal o conforme a derecho el nombramiento de Ruiz Sisniega como gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla "sabiendo como sabían" que tenía una incapacidad permanente total para el ejercicio de las funciones del cargo que iba a desempeñar.

Urrutia ha aludido además la posibilidad de declaración de nulidad de su nombramiento, y ha preguntado sobre la declaración de compatibilidad del desempeño del trabajo con su situación de incapacidad permanente total.

Según ha indicado, queda también pendiente de aclaración si se cumplió por parte del Gobierno de Cantabria y de sus altos cargos lo establecido en la Ley de Conflicto de Intereses y en el Código de buen Gobierno de febrero de 2014, en relación con el nombramiento.

Urrutia ha dejado abierta, además, la oportunidad de requerir al exgerente la devolución del dinero público indebidamente cobrado.

"Si no hubo expediente de compatibilidad, hubo falta de control, hubo una dejación de funciones que conllevaron a una situación indeseable, la que estamos viviendo ahora. Y si hubo expediente pero no diligencia para el cumplimiento de la ley, es cuando se tienen que determinar todas las medidas que recoge nuestra normativa y que es evidente este Gobierno no ha hecho", ha concluido la diputada.