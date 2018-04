TS rechaza que una mujer reparta premio lotería con exmarido tras separarse

Santander, 21 abr (EFE).- El Tribunal Supremo ha resuelto que una mujer no tendrá que repartir con su exmarido un premio de bonoloto de 1,8 millones porque debe aplicarse el Código Civil de su país de origen, Colombia, y no el español, y porque al liquidar gananciales después de lograr el premio no se incluyó ese dinero y se renunció a reclamar.

En una sentencia que ha consultado Efe, el Supremo revoca un fallo de la Audiencia de Cantabria y confirma la resolución anterior que hizo sobre este caso un Juzgado de Primera Instancia de Santander.

El Juzgado rechazó la demanda que había interpuesto el exmarido de la mujer a la que le tocó en 2001 un premio de 1,8 millones de euros en la Bonoloto.

Esta pareja, que es de originaria de Colombia, se había separado pero el marido lo que alegaba era que el dinero del premio eran gananciales y reclamó la mitad (938.000 euros) porque en la fecha en que su mujer resultó agraciada en el sorteo todavía estaban casados.

El hombre explicaba que los dos tenían doble nacionalidad porque llevaban varios años viviendo legalmente en España, que el matrimonio se había regido desde el inicio por gananciales y que durante su estancia en España habían estado separados un largo tiempo.

De acuerdo con su relato, reanudaron su convivencia a principios de 2002 pero en verano otorgaron escritura de separación de bienes ante notario en Santander y la mujer insistió en divorciarse, todo ello sin que él supiera del premio, según su versión.

Así, en mayo de 2003 otorgaron escritura de liquidación de la sociedad conyugal y un juzgado de Familia de Colombia decretó el divorcio de mutuo acuerdo. Fue tiempo después, según el hombre, cuando se enteró de que a su esposa le tocó la Bonoloto en 2001.

El demandante pedía que se declarara la inaplicación de la escritura de la liquidación de la sociedad de gananciales, que se llevó a cabo en Colombia en 2003.

El juez de Primera Instancia no aceptó los argumentos del exmarido, pero éste recurrió y la Audiencia de Cantabria le dio la razón.

La Audiencia, a diferencia del juez, entiende que el premio de la Bonoloto es ganancial y aplica el Código Civil español.

Destaca que no se puede probar que el boleto de lotería se lo regalaran a la mujer, lo que la eximiría de incluirlo en los gananciales de acuerdo con la ley colombiana.

Según la Audiencia, la duda sobre este hecho perjudica a la mujer, y además los magistrados pusieron en duda testimonios que le fueron favorables, ya que a su entender podían estar "mediatizados" por su relación con ella.

Los magistrados de la Audiencia añadieron que la propia demandada ocultó el premio a su marido, lo que, a su juicio, "hace presumir que entendió que pudiera ser perjudicial para ella comunicárselo".

Por todo ello, la Audiencia de Cantabria aceptó la apelación del marido, pero la mujer recurrió y en última instancia el Supremo la da a ella la razón.

El alto tribunal discrepa de la Audiencia en que pueda aplicarse a este caso el derecho español y entiende que debe aplicarse el Código Civil de Colombia.

Además, los magistrados del Supremo llaman la atención en que la sociedad conyugal se liquidó con posterioridad a la obtención del premio.

El sorteo en que resultó agraciada la mujer fue en 2001, mientras que la escritura de liquidación de la sociedad conyugal se otorgó en mayo de 2003 en Colombia, sin que constara ese dinero. Pero en ese momento los cónyuges renunciaron a cualquier reclamación posterior.

Aunque el marido aseguró que no fue informado por su esposa del premio, la sentencia del Supremo recoge que constan en los autos ingresos y transferencias hechas por la mujer a su exesposo, y añade que éste admitió que le dio varias sumas de dinero para comprar un taxi en Colombia.

Para los magistrados, "es evidente que la demandada no hubiera podido hacer frente a tales pagos con lo que percibía como trabajadora del servicio de asistencia domiciliaria del Ayuntamiento de Santander".

Además, constan escritos de familiares del marido en los que afirman que sí supieron que a la mujer le tocó el premio, por lo que la Sala no duda de que el hombre sabía de ello y que, con pleno conocimiento, otorgó la escritura de liquidación con la renuncia.