Peña y Tornabell quedan segundos en UTV en Qatar Croos Country Rally

Santander, 22 abr (EFE).- El piloto cántabro José Luis Peña y su copiloto Rafael Tornabell han vuelto a conseguir un buen resultado en el Campeonato del Mundo Cross Country, ya que han quedado segundos en UTV en el Qatar Cross Country Rally.

"En esta última etapa, el objetivo estaba muy claro: aguantar, conservar el coche y terminar. Y lo hemos logrado. Estamos muy contentos por el resultado", ha dicho José Luis Peña tras cruzar la meta final de la carrera, informa su escudería en una nota de prensa.

Peña ha reconocido que Qatar ha sido una carrera en la que no han "disfrutado nada". "Primero, porque no es una carrera bonita para correr. Se desarrolla sobre terreno muy rocoso; pistas y pistas, con muchísima navegación y muy complicada. Han sido llanuras inmensas, en las que no se ven ni las rodadas, ni te puedes orientar para buscar un cap. La prueba tuvo muy pocas dunas y las que ha habido, no presentaron gran dificultad, al menos, para nosotros. Segundo, porque ha hecho muchísimo calor. Y tercero, porque la extrema dureza del terreno ha provocado que se hayan roto muchos coches", ha señalado.

Al final, después de las cinco etapas y casi 2.000 kilómetros, de los que 1.400 fueron cronometrados,, José Luis Peña y Rafael Tornabell han terminado segundos, y han logrado traer para Cantabria la medalla de plata en esta prueba del Mundial.