El Casyc acoge una exposición sobre los orígenes de los teatrillos de papel

Santander, 23 abr (EFE).- El Centro de Acción Social y Cultural (Casyc) de Caja Cantabria acoge hasta el 25 de mayo la exposición "Teatrillos de papel. Mágico mundo de los cuentos", que plantea un recorrido por Europa a través de los teatros recortables para niños y de la búsqueda de sus orígenes.

La muestra, que ha sido presentada hoy, está organizada por la Fundación Bancaria Caja Cantabria y la Asociación Arte Libro.

El coordinador de Arte Libro, Giuliano Camilleri, ha afirmado que la exposición es "un recorrido por Europa y un viaje hacia la infancia", que pasa por Italia, Francia, Alemania, España, Inglaterra y la República Checa.

"El libro tiene muchas formas y una de ellas es la de los libros que no tienen palabras, en el sentido estricto de la palabra, pero que tienen muchas porque cuentan historias", ha opinado sobre este formato.

La muestra comienza con un gran teatro completo proveniente de Sicilia, el Teatro dei Pupi Siciliani, y con sus marionetas, acompañados por un vídeo en el que los personajes recrean una de sus obras, basadas en las hazañas de los paladines de Francia.

Desde Sicilia la exposición sube por Nápoles, con el Teatro Sarzi, hasta Venecia, Milán y Roma, a través de tres teatrillos que datan desde 1890 hasta 1930.

Tras pasar por Francia con los teatros de Epinal y de Mezt, los visitantes podrán llegar a España, donde personajes como Paluzi y Seix i Barral, desde finales de 1800 hasta los primeros años cincuenta, llevaron estos recortables a las casas de las familias, "educando a niños y adultos".

Camilleri ha explicado que en la exposición pueden verse dos de los seis teatros de juguete que Seix i Barral creó entre 1915 y 1955, divididos en múltiples piezas recortables que se guardaban en una carpeta y que iban desde los personajes de la obra hasta el sistema de bastidores, el libreto o el cartel de la representación.

Inglaterra está presente con cuatro obras de Pollock que heredó el Juvenile Drama de Redington: "Cinderella", "Ali Babá and the Forty Thieves", "The Sleeping Beauty" y "Sant George and the Dragon".

El viaje lo cierran Alemania y la República Checa con un conjunto de obras de Schreiber y Shappler.

Para el presidente de la Fundación Caja Cantabria, Gaspar Laredo, esta muestra es especialmente "interesante" en la "época digital" actual, ya que supone "volver la vista al pasado" y "quizá a los años de infancia".