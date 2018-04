El futuro parque de Torres Arriba se retrasa por falta de presupuesto

Torrelavega, 24 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelavega proyecta construir un parque público en el barrio de Torres Arriba, utilizando una zona degradada que fue propiedad de la empresa minera Azsa, pero no podrá licitar la obra hasta que no esté aprobado el presupuesto municipal que la oposición rechaza apoyar.

Este proyecto tiene un presupuesto de 131.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, se pretende desarrollar sobre parcela de 1.000 metros cuadrados e incluirá una área de descanso para los vecinos de las distintas urbanizaciones situadas en la zona de El Milagro, próximas a un tramo del carril bici del Besaya.

En rueda de prensa, el concejal de Parques, José Luis Urraca Casal, ha detallado que este proyecto es una antigua demanda de la asociación de vecinos San Pedro, de Torres, y se ha diseñado como "un mirador" a la ciudad desde este barrio, al que se dotará de zona de aparcamiento con nueve plazas.

Incluye también una zona con mobiliario urbano como bancos y una fuente, y una zona de esparcimientos para los mayores de Torres a la que se dotará de aparatos biosaludables, junto a juegos infantiles y arbolado.

Urraca ha avanzado que esta área dispondrá de conexiones mediante caminos con las urbanizaciones del entorno, y también con el carril bici para que pueda ser utilizado tanto por los vecinos del barrio como por aquellos deportistas que, andando o en bicicleta, cruzan la zona.

El concejal ha reiterado que este proyecto está incluido en el borrador del presupuesto municipal elaborado por el equipo de gobierno PSOE-PRC, un documento que no ha contando con el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición PP, Torrelavega Sí, Torrelavega Puede y ACPT.

Este borrador está en estudio por las distintas formaciones dentro del plazo de un mes dado por el equipo de gobierno para aprobar el presupuesto.

El retraso en dar el visto bueno a las cuentas es tal que el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, apeló la pasada semana a la "responsabilidad" de los distintos grupos municipales (PSOE-PRC no tiene mayoría en el pleno al contar solo con 11 de los 25 votos) para aprobar el presupuesto.

El regidor aseguró que si no se aprueba el presupuesto sería "un error histórico" para "toda la Corporación", pues a su juicio los ciudadanos de Torrelavega "no perdonarían" si no se alcanzase un acuerdo, ya que ello supondría "un perjuicio gravísimo" para la ciudad al ni poder ejecutarse las "grandes y pequeñas inversiones" incluidas en el documento.