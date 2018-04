Revilla revive su infancia con los niños del colegio Agapito Cagigas

(Actualiza la ST2043 con la asistencia de la alcaldesa de Camargo a esta semana cultural)

Santander, 24 abr (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha revivido hoy su infancia en Polaciones, ante los niños del colegio Agapito Cagigas, en Camargo, a quienes ha contado cómo era vivir en el mundo rural hace más de sesenta años.

Con motivo de la semana cultural de este centro educativo, Revilla se ha dirigido a los niños para explicarles cómo ha mejorado la vida rural en estos años y a qué dedicaba su tiempo cuando no tenía más de ocho años.

Los alumnos, ataviados con trajes regionales, han escuchado atentos durante más de media las anécdotas y recuerdos que les ha trasladado Revilla sobre cómo conseguía comida, a qué dedicaba su tiempo libre o las labores que tenía que llevar a cabo.

"Sin luz, sin corriente y con más de cuatro meses de nieve", así ha comenzado el presidente cántabro a recordar cómo era vivir en Polaciones hace más de sesenta años, cuando era un niño.

Revilla ha relatado algunas de las actividades que hacía con tan solo 7 años, como salir con un rebaño de ovejas o ir a comprar pan a 18 kilómetros de distancia desde su casa en Alceda.

Sobre su alimentación, Revilla ha subrayado que cuando era niño la comida principal era la patata, aunque de vez en cuando también se comía cerdo alimentado con ortigas, que él mismo tenía que recoger, o incluso zorro.

Además, ha recordado sus buenas aptitudes para pescar truchas con un aparejo construido por él mismo. "A pescar no hay quien me gane" o "yo me meto en el río y saco comida aún con 75 años", han sido algunas de las afirmaciones que ha hecho el presidente.

Revilla ha destacado que uno de los divertimentos principales de su infancia era "el pizarrín", un pequeño cilindro de pizarra que los niños se ataban con una cuerda a la cintura.

Al terminar este acto, en el que ha estado acompañado por el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, los niños del colegio han salido al patio para cantar "Viento del norte", dirigidos por Revilla.

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, que también ha asistido a esta celebración del centro educativo con el primer teniente de alcalde, Hector Lavín, y la pedánea de Revilla, Raquel Cuerno, ha explicado a los escolares la historia del municipio.

Bolado ha dado cuenta del patrimonio cultural de Camargo, del peso que ha tenido en la economía local la ganadería o la industria, y ha recordado las tradiciones vinculadas al valle como las de las fiestas del Carmen o San Juan, según informa en nota de prensa el Ayuntamiento.