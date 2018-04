PRC cree que PP ha "cerrado en falso" el expediente de la calle del Sol

Santander, 25 abr (EFE).- El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha afirmado que el expediente de la calle del Sol se ha "cerrado en falso" porque el PP "ha impedido una y otra vez" que se estudiaran las responsabilidades políticas y ha tomado "de manera unilateral las decisiones en un proceso en el que ha sido juez y parte".

El regionalista se ha referido así al expediente sancionador sobre el derrumbe parcial del edificio 57 de la Calle del Sol, cuya resolución se votará mañana, jueves, en el Pleno municipal.

Según Fuentes-Pila, su grupo "no entra" en las consideraciones administrativas, "que han seguido su curso y ahí está el resultado"; pero el problema radica en que "se han dejado fuera las implicaciones políticas que han sido claras".

"A día de hoy", según subraya el PRC, "todavía nadie" del equipo de Gobierno ha explicado "por qué se tramitó una licencia de obra menor en una hora y una de obra mayor en apenas once días".

Y ha considerado "bastante irregular" que el concejal de Obras, César Díaz, no haya dado un "paso atrás" pese a su "conocida amistad personal con los dos propietarios de una de las empresas implicadas en el derrumbe", en alusión a Guillermo Vega y de Javier Ruiz Ocejo, de Dos Imanes Producciones.

Así, ha recordado que los grupos socialista y regionalista solicitaron la puesta en marcha de una comisión de investigación independiente sobre el derrumbe que "impidió" el PP.

Esta negativa, según Fuentes-Pila, ha impedido que se diluciden muchos asuntos que aún "están sin resolver".

"No sabemos por qué no se respondió a la segunda denuncia vecinal por daños en el edificio, no sabemos a qué se debió el retraso en la notificación a la Policía Local de la orden de parar la obra, no sabemos por qué fue tan sorprendentemente rápida la autorización para reanudar las obras", ha lamentado el portavoz regionalista.