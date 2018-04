Movellán: Bolado está dejando morir poco a poco la fiesta del Dos de Mayo

Maliaño, 25 abr (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Camargo, Diego Movellán, ha asegurado hoy que la alcaldesa, Esther Bolado (PSOE), "anunció que suprimiría" la fiesta del Dos de Mayo y el homenaje a Pedro Velarde, pero que como "no se atrevió a hacerlo de golpe, lo está dejando morir poco a poco".

Es la valoración que ha hecho este miércoles Movellán después de que Bolado anunciara ayer que la celebración de esta fiesta este año se trasladaba a finales del mes de mayo, aunque se mantienen los actos oficiales del día 2 en la casa natal de Pedro Velarde, sede actual del Museo Etnográfico de Cantabria.

El edil del PP ha afirmado en una nota de prensa que los servicios técnicos municipales "se han negado con buen criterio" a colaborar con "actitudes que no encajan en la Ley" y "no han aceptado" que la organización "se siga adjudicando sin salir a concurso".

En su opinión, Camargo "no tiene" una fiesta del Dos de Mayo porque es "más fácil cargarse el evento que trabajar para adjudicarlo legalmente y sacarlo adelante", al igual, ha lamentado, que no tiene presupuesto porque el equipo de gobierno (PSOE-PRC) "no trabaja" ni tiene obras en marcha porque dedican su tiempo a "pelearse entre sí".

También ha considerado que los camargueses que participan en esta celebración desde hace meses, elaborando trajes y ensayando actuaciones y coreografías, "no merecen" que el Ayuntamiento "les trate tan mal como viene haciendo estos años" y "menos aún que les someta al ridículo histórico" de cambiar de fecha el Dos de Mayo.

Para Diego Movellán, el "reiterado maltrato" a una fiesta en la que Bolado "no cree" se hace "más evidente" en el caso de la hostelería, que ve en este evento "una inyección de oxígeno", que ha "peleado" públicamente por ella y a quien este año "les han dejado colgados" con las compras encargadas y las contrataciones extra ya previstas.

Asimismo, ha destacado que las explicaciones de la primera edil "dan un poco de apuro" y que "nadie con más de siete años de edad se cree" que se retrase la fiesta porque el presupuesto está prorrogado, dado que, según ha remarcado, "también lo estaba el año pasado y se celebró en su fecha".

El portavoz del PP ha lamentado que Camargo esté "bajo el mandato" de un equipo que "no gobierna" con la mira puesta en los vecinos, sino en "su obsesión por borrar todo lo hecho por el equipo de Movellán".

Al respecto, ha recordado que esta fiesta homenaje a Pedro Velarde se creó en 2012 para poner en valor "un recurso de trascendencia nacional", la casa natal del héroe ubicada en Muriedas.

Y ha apuntado que la primera edición se abordó como "una prueba" para valorar las posibilidades de repercusión en el municipio y fuera de él, el refuerzo real a la actividad económica del sector de la hostelería y el interés de los vecinos por participar.

A juicio de Movellán, los resultados "desbordaron todas las previsiones", con 45.000 personas que participaron en las actividades programadas en la primera edición de la fiesta que se desarrolló durante tres días.