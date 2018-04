Revilla dice que le da mucha pena Cifuentes, que cree que tiene una patología

Ibio, 25 abr (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que le da "mucha pena" Cristina Cifuentes, quien cree que "a lo mejor tiene una patología", porque opina que a nadie "en su sano juicio", con el "estatus" que tiene ella, se le ocurriría "llevarse dos cremas de 20 euros cada una".

Revilla ha recordado la "muy buena relación" que ha tenido con Cifuentes, y, aunque ha asegurado que el asunto del máster "era impresentable", ha considerado que sobre el supuesto hurto que se le atribuye, que presuntamente cometió en un supermercado en 2011, "hay algún problema, a lo mejor de tipo psíquico".

"Tiene que tener algún problema de desequilibrio", ha opinado Revilla a preguntas de los periodistas, en una visita a unas obras ejecutadas en el municipio cántabro de Mazcuerras, momentos después de conocer el anuncio de que Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Revilla ha recordado que hace tres meses, en un programa de televisión, apuntó que algo pasaba con Cifuentes, después de que ésta dijera que tenía 1.000 euros en su cuenta corriente, cuando ha señalado que llevaba años "con buenos sueldos" en sus responsabilidades políticas.

El presidente cántabro ha afirmado que quizá Cristina Cifuentes "tiene una patología de mentir" o, incluso, ha apuntado que puede ser "cleptómana", ya que ha considerado que no entiende que se mantuviera "firme" en defender que tenía un máster, que no se ha demostrado que tuviera, y ha calificado de "inconcebible" el supuesto hurto de dos cremas en un supermercado.

Miguel Ángel Revilla ha insistido en que le han "dolido" las última información sobre Cristina Cifuentes, que ha llevado a que anuncie hoy su dimisión, "porque nadie en su sano juicio se va a llevar dos cremas de 20 euros cada una".

"No me encaja ni a mí ni a nadie", ha subrayado Revilla, quien asevera que con el "estatus" de Cifuentes, que supuestamente robe en un supermerado "es una enfermedad". "No se si la padece, pero es la única explicación que puedo encontrar", matiza el presidente cántabro.

Sobre el máster de Cifuentes, Revilla se ha mostrado "seguro" de que ella no fue a pedir ese posgrado, pero sí que "se lo ofrecieron".

En este sentido, ha opinado que "el problema no está en Cristina Cifuentes, si no en una universidad que tolera estas cosas".

Y también, sobre este asunto, ha criticado que los rectores españoles hayan "hecho piña" y hayan "echado balones fuera" sobre la implicación de la Universidad Rey Juan Carlos, porque ha asegurado que con la situación que se ha creado se está "jugando el prestigio de la universidad".

Ha recordado que hay "miles de chavales", y entre ellos ha citado a su hija pequeña, que están "estudiando muchísimo" para sacar un grado y un posgrado, y ha criticado que con estos casos se dé la "impresión" de que si alguien es "importante" le "regalan lo que a otros les cuesta sacar".

Revilla ha opinado que la Universidad Rey Juan Carlos debería adoptar "medidas contundentes", porque ha considerado que en el caso del máster de Cifuentes, "la mayor gravedad mayor" es la actitud adoptada por esa institución académica y su rector, Javier Ramos.