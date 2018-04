Guardia Civil aclara agresión menor grabada en vídeo y que está en internet

Santander, 26 abr (EFE).- La Guardia Civil ha esclarecido la agresión a una menor en Laredo por parte de otra menor, que fue grabada en vídeo por una tercera, y que está siendo difundida en redes sociales, una acción que el Instituto Armado recuerda que puede ser considerada un delito.

Según informa en un comunicado el Instituto Armado, los padres de la supuesta agresora y de la otra menor que grabó en vídeo han pedido perdón a los padres de la víctima.

Los hechos, que se están instruyendo para remitirlos a la Fiscalía de menores, ocurrieron ayer en Laredo, cuando, por motivos que no se especifican, una menor supuestamente pegó a otra en la calle y una tercera chica grabó en vídeo la agresión y posteriormente la difundió en redes sociales.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que ese vídeo estaba en redes sociales y comenzó su investigación.

Más tarde, los padres de la víctima se personaron en las dependencias de la Guardia Civil en Laredo, no para denunciar, si no para saber cómo se podía retirar el vídeo de las redes sociales y que no siguiera difundiéndose.

Poco después, también ante la Guardia Civil, se presentó la madre de la supuesta agresora, que había recibido el vídeo y quería hablar con los padres de la víctima para pedirles perdón.

Posteriormente, la Guardia Civil localizó al padre de la menor que grabó el vídeo y lo difundió, y éste aseguró que había pedido perdón a los padres de la víctima.

La Guardia Civil recuerda el daño que la difusión de estas imágenes hace a las menores y a sus familias, por lo que pide la no difusión del vídeo por redes sociales para respetar también respetar la intimidad y la imagen de las menores.

También recuerda el Instituto Armado que difundir este vídeo puede ser constitutivo de un delito recogido en el Código Penal, en relación con la intimidad y el derecho a la propia imagen.