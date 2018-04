Intersindical convoca el 1 de mayo manifestación contra esclavitud salarial

Santander, 27 abr (EFE).- La Intersindical (que integran STAC, SUC, SF y STEC) convocará este año la manifestación que recorre el 1 de mayo las calles de Torrelavega, en esta ocasión "Contra la esclavitud salarial", para denunciar los bajos salarios que existen en el país y la situación a la que llevan a los ciudadanos.

Representantes de la Intersindical han presentado hoy en rueda de prensa este acto de protesta y reivindicación, que comenzará a las 12.00 horas y discurrirá por las calles José María Pereda, Pablo Garnica, Ceferino Calderón, Conde Torreanaz, Alonso Astulez, Julián Ceballos y José María Pereda, para finalizar en la Plaza Mayor.

Al terminar la marcha, los responsables de la Intersindical leerán un comunicado en el que van a pedir al Gobierno regional que apoye a los becarios, a los parados que no tienen ningún ingreso, que conceda ayuda a los trabajadores que cobran menos de 800 euros al mes o que garantice una vida digna a los pensionistas que perciben menos de 700 euros.

Los integrantes de la Intersindical han criticado también las ventajas que da la ley a los empresarios.

Por ello, han pedido a los ciudadanos que luchen y que así lograr que las reivindicaciones sean cumplidas.

También han señalado que existe una obligación "de romper la hegemonía sindical y política de derechas".

"En la Intersindical no lo hacemos todo bien, no somos perfectos, pero desde que luego nuestros intereses no pasan por confundir el sindicalismo de clase con la traición, el chanchullo y el olvido de la clase social de donde venimos", afirman sus representantes.