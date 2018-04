Martín: de nada sirve grandísima promoción de Liébana, si se cierra carretera

Santander, 27 abr (EFE).- El consejero de Turismo y responsable del Gobierno en materia de Transporte, Francisco Martín, ha pedido hoy el retraso en el cierre de la carretera de La Hermida (N-621), porque "de nada sirve hacer una grandísima promoción de Liébana si los meses de mayo y junio se cierra" ese acceso.

Martín ha asegurado que el anuncio del Ministerio de Fomento de que se va a cerrar esta vía, para ejecutar su reforma y ampliación, está produciendo "una primera revolución" en Liébana, sobre todo después de las cifras obtenidas por el Año Jubilar Lebaniego.

Tras el balance que ha hecho de este acontecimiento, el consejero ha asegurado que el objetivo de la promoción que se ha hecho con el Año Jubilar, no era "llenar Liébana" los meses de julio y agosto, cuando ha recordado que esta comarca está completa de turistas.

"El objetivo es llenar Liébana desde abril hasta noviembre. Y después de todo este esfuerzo, si nos cierra dos meses la carretera, los meses de mayo y junio, que son los meses justo donde ese crecimiento potencial es más tangible, yo creo que es un flaco favor", ha considerado Martín.

El consejero de Turismo ha pedido al Ministerio que atienda la solicitud de no cerrar la carretera, que ha afirmado que no solo traslada el Gobierno, "si no los hosteleros lebaniegos".

Francisco Martín ha exhortado a Fomento a trasladar las obras de noviembre, diciembre o enero, "que son meses donde evidentemente el daño es menor".

"La luz del Año Jubilar sigue, siguen llegando peregrinos. No rompamos esa dinámica", ha concluido Martín en su petición al departamento que dirige Íñigo de la Serna.