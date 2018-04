Parlamento insta a presentar enmiendas a PGE para proyecto de La Pasiega

Santander, 30 abr (EFE).- El Parlamento de Cantabria ha aprobado, con el voto de PRC y PSOE y el Juan Ramón Carrancio, una iniciativa para instar a las Cortes Generales a incluir en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2018 partidas para los estudios y proyectos del tren a Bilbao y la conexión con el centro logístico de La Pasiega.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, en su defensa de esta proposición no de ley, ha subrayado que se trata de "iniciativa blanca, sin plazos, y sin cifras", con la que únicamente se trata de estos proyectos de incorporen nominalmente a los PGE y que se los dote de "la cantidad adecuada" para realizar los estudios y proyectos.

Sin embargo, el grupo popular, que como Rubén Gómez ha votado en contra de la iniciativa, además señalado que "no hay un solo documento riguroso" sobre el proyecto del Llano de La Pasiega.

Y, como prueba de la falta de todo tipo de estudios sobre el proyecto, ha subrayado que el Ministerio de Fomento ha pedido al Ejecutivo regional que le envíe documentación y no se le ha remitido nada al respecto.

Por su parte, José Ramón Blanco (Podemos), ha explicado la abstención de su grupo aludiendo al "ridículo" que supone pedir a los diputados nacionales cántabros que planteen estas enmiendas parciales, cuando el plazo para hacerlo se cerró la pasada semana.

Para Blanco, esta iniciativa no pasa de ser una "bonita escenificación", apuntando que el PRC ha tenido tiempo para pedir una reunión a Podemos para plantear que esta formación llevara al Congreso esas enmiendas.

Hernando ha insistido en que tanto la conexión ferroviaria de Santander con Bilbao, en menos de 50 minutos, como la conexión del Puerto de Santander con el centro logístico de La Pasiega, en Piélagos, "son dos proyectos estratégicos para el futuro" de Cantabria.

El portavoz regionalista ha afirmado que Cantabria se enfrenta actualmente a "dos amenazas" que deben convertirse en "dos oportunidades", la escasa oferta de suelo industrial y la previsible escasez de suelo para los operadores logísticos del Puerto de Santander.

Para Hernando, "el primer reto" es el establecimiento de un gran centro logístico en los terrenos del Llano de La Pasiega, en Piélagos, que supondrá disponer de más de 2 millones de metros cuadrados destinados a uso industrial y logístico en un enclave privilegiado y que eliminará la idea de futuros rellenos de la Bahía de Santander.

El segundo reto está relacionado con la conexión ferroviaria Santander-Bilbao, que señalan como "vital" tanto para el Puerto de Santander como para el tejido económico, social y empresarial de Cantabria.

Según argumenta el PRC, esta conexión supondrá que los pasajeros y las mercancías de Cantabria tengan salida hacia Europa o el Mediterráneo y viceversa.

Asimismo, los regionalistas alegan que contribuirá a descongestionar "la más que transitada" A-8 en dicho tramo, lo que, según agregan, conllevará un asentamiento de nuevas empresas al mejorar "la competitividad y la optimización", entre otros, de los costes logísticos.

También en relación con los PGE, el grupo regionalista ha interpelado al Gobierno de Cantabria, sobre los criterios establecidos por el Gobierno central para justificar la cuantía de los 22 millones de euros prevista en los presupuestos para la financiación íntegra de las obras del Hospital de Valdecilla.

Según ha subrayado la consejera de Sanidad, María Luisa Real, si el Gobierno sigue el mismo criterio que aplicó en 2016 "sería imposible" para el Ejecutivo cántabro justificar los 22 millones que el Estado se comprometió a abonar anualmente.

Real ha subrayado que con esos criterios no se podrían justificar más de 4 millones años, con lo que, "a ese ritmo, se tardaría más de 40 años" en recibir del Gobierno central la financiación íntegra de las obras del Hospital.

Y es que, según ha subrayado la consejera, tras el cambio de Gobierno en la comunidad autónoma, los criterios cambiaron y se pasó en 2016 a aceptar "solo certificación de obra justificada" y no la presentación de facturas de adquisición de equipamientos o suministros, como si se aceptaron en los años del Gobierno de Ignacio Diego.

Real ha insistido en que no es cierto que el Gobierno de Cantabria no justificara los gastos en 2016 y 2017, como adujo el Gobierno de central para no aportar los 22 años anuales comprometidos, sino que, en realidad, "se remitió una escrupulosa justificación".

En el pleno también se ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos salvo el popular que se abstuvo, instar al Ejecutivo cántabro a reclamar al Gobierno de España recuperar las cifras de inversión anteriores a 2013 y el compromiso de ejecutar al 100 % las partidas para los organismos públicos de investigación.

La proposición no de ley presentada por el grupo socialista denuncia la "situación bochornosa" en la que se encuentra el Instituto Español de Oceanografía -uno de cuyos nueve centros se encuentra en Santander- que en los últimos años se ha visto sometido a una "disminución drástica" de recursos económicos que le han llevado a estar en situación de "parálisis estructural".