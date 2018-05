Buruaga pide a Revilla que investigue interventor, a quien remite documentos

Santander, 2 may (EFE).- La líder del PP, María José Saenz de Buruaga, ha enviado hoy una carta al presidente Miguel Ángel Revilla en la que le dice que las supuestas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) deben ser investigadas por el interventor general, a quien también ha remitido por carta la documentación que tiene el partido.

El PP de Cantabria ha dado a conocer a los medios de comunicación las dos cartas que Saenz de Buruaga ha enviado con fecha de hoy, 2 de mayo, en las que insiste en que "dada la gravedad de las irregularidades detectadas" debe ser el interventor general, Pedro Pérez Eslava, quien dirija la investigación sobre ese asunto, para el que la Consejería de Sanidad ha elegido un inspector de servicios sanitarios.

"Si lo que busca es la máxima transparencia y llegar al fondo del asunto, no parece lo mas conveniente que dirija una investigación quien presuntamente está directamente implicado en los hechos por acción u omisión y, mucho menos, que se nombre instructor a un inspector médico de servicios sanitarios sin competencias para investigar contrataciones", dice Saenz de Buruaga a Revilla en la carta que le ha remitido.

Y también se dirige con las mismas palabras al interventor general, a quien ya remitió una carta el pasado 25 de abril y ahora, en esta otra misiva, le incluye "los hechos concretos y las pruebas documentales" que sustentan, según Saenz de Buruaga, las irregularidades que denuncia el PP.

Saenz de Buruaga habla, en las dos cartas, de "adjudicaciones a dedo a través de un uso fraudulento de la contratación menor" y del "desembarco" en la sanidad pública cántabra de asesores externos, uno de los cuales -asegura- "tiene un despacho propio en la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud" e, incluso habla en la misiva a Pérez Eslava que esas personas han cobrado "117.000 euros" en dos años y medio a través de contratos menores.

También ha reiterado que existen "serias sospechas de que elaboran informes técnicos a la carta para dirigir las adjudicaciones" y, en este sentido, ha citado como "especialmente llamativos" el contrato de Limpieza del Hospital de Sierrallana, o el mantenimiento integral de equipos en los centros dependientes de este centro hospitalario.

En el caso de la carta al interventor general, la presidenta del PP de Cantabria le resume la documentación que le ha remitido sobre esos informes técnicos y cita otros contratos que ya incluyó en la documentación que envió la semana pasada al jefe del Ejecutivo y que registró en el Gobierno la secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta.

Saenz de Buruaga insiste en que debe ser el interventor general quien investigue estas supuestas irregularidades y las contrataciones que se han llevado a cabo en el SCS desde el principio de la legislatura, porque asegura al presidente de Cantabria que "todas están bajo sospecha".

En una entrevista en Onda Cero Cantabria, la responsable del PP de Cantabria ha insistido en que las supuestas irregularidades denunciadas por su partido son "un clamor" en el SCS y ha defendido la "lealtad" de su formación con el Gobierno cántabro que, añade, no tiene "precedente".

Sin embargo, ha opinado que por parte del Ejecutivo "nadie da explicaciones" y ha puesto a la cabeza de esa falta de información a la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

Ha hablado de las últimas declaraciones del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, quien ha dicho que sus actuaciones están "más sujetas" a la ley de contratos que cuando el PP gestionaba la sanidad pública, y ha asegurado que lo que intenta es "poner el ventilador", pero advierte de que eso "en política no da resultados".

"A estas alturas hay personas que no engañan a nadie", ha opinado Saenz de Buruaga, quien asegura que su partido no está hablando "de una novela", si no de "hechos y aportaciones de datos".

Y ha criticado que se ponga en marcha "una teoría de la conspiración" y que se intente "matar al mensajero", pero ha avisado de que el problema ahora es que "los mensajeros" empiezan a "ser muchos".

Saenz de Buruaga no descarta acudir a los tribunales, pero ha afirmado que el PP espera "reacciones" del Gobierno antes de dar ese paso.