SCS dice que sus actuaciones están más sujetas a ley de contratos que con PP

Santander, 2 may (EFE).- El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha subrayado hoy que todas las actuaciones que han sido denunciadas por la jefa de contratación de este departamento como supuestas irregularidades son legales y están "más sujetas" a la ley de contratos que cuando el PP gestionaba la sanidad pública.

El gerente del SCS, Julián Pérez Gil y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras de este departamento, Javier González, han comparecido, en rueda de prensa, para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones denunciadas por esta funcionaria, Inmaculada Rodríguez González, y por el PP.

Pérez Gil ha calificado de "especulaciones" e "intoxicaciones" las acusaciones del PP, que ha achacado a que, ante la cercanía de las elecciones, se intenta "echar sombra" a la gestión del SCS.

Y el subdirector de Gestión Económica ha anunciado que ya ha presentado una demanda contra la jefa del Servicio de Contratación para "recuperar su imagen y su honra".

"Todas las actuaciones son legales y no difieren de las que se venían haciendo, sino que están más sujetas aún a la ley de contratos", ha dicho durante su comparecencia.

En la misma línea se ha pronunciado el gerente cuando se le ha preguntado por la denuncia que ha presentado IU ante la Fiscalía.

Tras afirmar que esta formación es libre de presentar una denuncia e insistir en que no se ha cometido ninguna irregularidad, ha asegurado que, sin embargo, "hay mucho que decir" acerca de algunos aspectos de la gestión del PP en la pasada legislatura, sobre los que IU "no hizo ninguna alegación", o al menos no le consta.

Según el gerente, la Intervención General de Cantabria hace una labor periódica de control del SCS y en sus informes correspondientes a esta legislatura dice que los procedimientos de contratación se adecúan en general a la normativa, aunque indique que se han detectado "incidencias menores" que no toma en consideración.

También se publican los contratos menores, para los que se piden tres presupuestos, algo que no ocurría, ha apuntado, con todos los que se hicieron en la etapa del PP.

Ha subrayado además que a pesar de que el número de contratos menores ha aumentado un 22 por ciento en 2016 y 2017 en relación a 2012 y 2013, y el volumen contratado en la gerencia ha crecido un 227 por ciento, en esta legislatura se ha producido "una importante mejora en la gestión".

Como ya hizo el gerente tras publicarse las denuncias de la jefa de contratación, el subdirector de Gestión ha ido respondiendo a cada una de ellas, y ha negado el trato de desprecio del que Rodríguez González le acusa y que achaca a "discrepancias".

Sobre los asesores externos, ha justificado su presencia en la necesidad de hablar con los proveedores sobre cuestiones técnicas para elaborar los pliegos y evitar, como ha ocurrido en alguna ocasión, que los concursos quedaran desiertos precisamente porque los pliegos de condiciones técnicas se habían planteado mal.

González ha subrayado que se utilizaba un despacho que históricamente fue de la jefa de contratación pero que se usó porque estaba libre.

También ha explicado que dos técnicos del SCS contaron con la ayuda de asesores para poder evaluar los más de 50 proyectos que se presentaron a las obras de los hospitales de Sierrallana y Laredo y el centro de salud de Santoña, pero en ningún caso intervinieron en la valoración, de la que se encargan solo los técnicos para pasar después a la mesa de contratación.

Según el subdirector, en el SCS se ha contratado a asesores siguiendo como criterio que según el mercado "tienen un cierto nivel y lo hacen bien".

Ha citado los casos de Álvaro y Amaya Sáenz se Viteri, cuya contratación, ha dicho, es legal y se hizo "por el bien de los ciudadanos" ya que se consiguió ahorrar hasta un 48 por ciento en las adjudicaciones de los laboratorios.

Otra de los asuntos a los que se ha referido es a unos contratos para cambiar la compañía de luz y gas de centros de salud que firmó el gerente sin conocer de que se trataba, porque, ha asegurado, se los puso delante "una persona que obró de mala fe", aunque ya se ha actuado para revertir la situación.

Javier González no había dado explicaciones hasta ahora porque estaba recuperándose de una operación quirúrgica a la que fue sometido el mismo día en el que se publicó en la prensa la carta de la funcionaria y en el que el PP ofreció una rueda de prensa para denunciar las supuestas irregularidades, ha explicado el gerente. "Hay demasiadas coincidencias y yo no creo en las coincidencias", ha apostillado.