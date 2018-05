Igual dice que construcción de un vial para cocheras TUS ya estaba prevista

Santander, 2 may (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado hoy que el proyecto para la construcción de un vial para acceder a las nuevas cocheras del TUS "no es una obra nueva" o que "no estuviese prevista", sino que estaba dentro del proyecto de la sede del servicio de talleres municipales y de la Policía Local.

Igual se ha manifestado en este sentido a preguntas de los periodistas sobre la información que publica hoy El Diario Montañés, de que la obra de las cocheras del TUS requiere una inversión complementaria de 664.000 euros para el acceso.

Los trabajos de construcción del vial que permitirá llegar a las nuevas cocheras del Transporte Urbano de Santander (TUS) se adjudicaron hace cerca de un mes a la empresa Ascán.

La regidora ha apuntado que el acceso era una actuación que se había incluido en el proyecto de la sede de los talleres municipales y de la Policía Local, y que el vial dará servicio tanto a las cocheras como a esta instalación.

Ha señalado que estaba previsto que ambas obras, la de los talleres y la Policía y las cocheras del TUS, se ejecutasen en paralelo y, por eso, tenían en común varias actuaciones, como el vial.

Según ha señalado Igual, hubo que redactar un nuevo proyecto cuando se incorporó al proyecto de los talleres las instalaciones de la Policía, que inicialmente no estaban previstas ahí. Y por eso el proyecto no ha podido llevarse a cabo en paralelo al de las cocheras.

"Estas actuaciones, todas, estaban en un único paquete, pero después se convirtieron en dos proyectos diferentes: uno es el de las cocheras, que está ya muy avanzado, y otro es el que ha resultado ser el de los talleres municipales y la Policía", ha indicado la alcaldesa.

Así, ha afirmado que, como se prevé que las cocheras se inauguren "después de verano" y es necesario contar con un acceso hasta ellas, se ha "sacado" el vial de un proyecto para introducirlo en el otro.

"Por eso no es una obra nueva, no es una obra que no se hubiese tenido prevista, pero estaba prevista con otro proyecto", ha concluido.