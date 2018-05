Nalda dice que Vielva crea "alarmas innecesarias" sobre Escenario Santander

Santander, 2 may (EFE).- El concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, ha reprochado hoy a la edil no adscrita Cora Vielva el "uso partidista" de un tema tan sensible como la seguridad y la generación de "alarmas innecesarias" sobre las instalaciones de Escenario Santander y las actividades que allí se realizan.

Así ha reaccionado Nalda después de que Cora Vielva haya dado a conocer el informe realizado por la Inspección de Trabajo sobre el edificio de Escenario Santander, que además de ratificar los realizados por técnicos de prevención municipales que encontraron 8 deficiencias en materia de seguridad, añade otras tres que pueden llevar a cierre de este espacio.

Mientras Vielva considera que "todos los informes" demuestran que las instalaciones de Escenario Santander actualmente son "inseguras" tanto para el público como para sus trabajadores, Nalda consodera que esas afirmaciones son "parciales, sesgadas y no bien intencionadas".

Y recuerda a Vielva que "ya están en marcha" todos los procedimientos y medidas necesarias para dar respuesta a las necesidades detectadas y "se encuentran en fase de elaboración los estudios e informes pertinentes".

En lo que respecta al informe emitido por la Inspección de Trabajo en relación a los espacios de ensayo y trabajo de la Banda Municipal de Música, el concejal ha explicado que el Ayuntamiento y los delegados sindicales de prevención ya han acordado las "medidas oportunas".

Según ha explicado, nada más recibir el requerimiento, el pasado 19 de abril se reunió el Comité de Seguridad y Salud Laboral, del que forman parte el Ayuntamiento y los delegados sindicales de prevención y en el que se deben debatir y resolver estos asuntos.

En esa reunión se acordó conjuntamente el procedimiento a seguir y las medidas dirigidas a atender las necesidades señaladas por la Inspección de Trabajo, a la que se informó por escrito el día 26 de abril sobre dichos acuerdos.

Las medidas, que ya están en marcha, consisten fundamentalmente en dotar al servicio municipal de prevención de riesgos de los recursos propios pertinentes para realizar los estudios requeridos, una cuestión en la que, según Nalda, "ya se venía trabajando con anterioridad".

De hecho, ha recordado que en la reunión del Comité de Seguridad y Salud celebrado el 21 de septiembre de 2017 y en la Mesa de Negociación de Asuntos Comunes del pasado 15 de marzo ya se aprobó la puesta en marcha de estos recursos propios.

Nalda afirma que el requerimiento de la Inspección de Trabajo se ha producido a raíz de una denuncia que se ha realizado "fuera de los trámites habituales" en cualquier administración o entidad, ya que no se ha tramitado a través de los servicios de prevención o de los delegados sindicales de este área.

En cuanto al Plan de Autoprotección de Escenario Santander, el concejal ha subrayado que la empresa encargada de la gestión de este espacio envió el 21 de febrero el nuevo plan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria, órgano competente para la homologación de estos planes.

Y con posterioridad, la Dirección General, como corresponde en estos procedimientos, ha solicitado por escrito los informes preceptivos de los servicios municipales para tramitar y homologar el Plan de Autoprotección, petición que ha sido contestada por el Ayuntamiento con fecha 30 de abril.

Por todo ello, ha reiterado que todos los procedimientos están en marcha y ha vuelto a censurar que se intenten crear "alarmas innecesarias" con cuestiones como la seguridad.