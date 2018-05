PSOE dice que mala gestión de Ortiz deja sin conserje al Fernando de los Ríos

(Actualiza la ST3051 con declaraciones del alcalde del Astillero, Francisco Ortiz)

Astillero, 2 may (EFE).- El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Astillero ha denunciado hoy que la "mala planificación y gestión" del personal municipal por parte del alcalde, Francisco Ortiz (PRC), ha dejado sin conserje al colegio Fernando de los Ríos.

En una nota de prensa, los socialistas han asegurado que, tras años contando con este servicio, la "pésima gestión" de Ortiz, que dirige el área de Personal desde el pasado 22 de marzo, ha provocado que, ante la jubilación del actual conserje del centro, no se haya previsto su sustitución.

También han afirmado que los dos colegios públicos del municipio que carecían de este servicio lo consiguieron esta legislatura por la "voluntad" y "empeño" del PSOE cuando estaba en el equipo de gobierno y han lamentado que el colegio que "lo ha tenido siempre, ahora se quede sin él".

En su opinión, la "única" explicación posible a esta situación es que el PRC "no tiene entre sus prioridades" satisfacer las necesidades de los centros educativos de Astillero, o que "no son conscientes de ellas" y "piensan" que estas labores no son necesarias o que "pueden ser suplidas" por los profesores.

Para el PSOE, esta situación, que "no ha sido sobrevenida", es fruto de una "pésima gestión" del departamento de Personal, una área bajo responsabilidad de los regionalistas desde el inicio de la legislatura, bien a través de una delegación o, actualmente, de forma directa por el alcalde.

Según los socialistas, el empleado municipal que ahora se jubila ya había puesto en conocimiento del Consistorio "con antelación suficiente" esta circunstancia e, incluso, había solicitado por escrito al alcalde la posibilidad de continuar en sus funciones hasta final de curso para no perjudicar al colegio.

"Sin embargo, cinco semanas después de hacer la petición no obtuvo respuesta de la Alcaldía con lo que, llegada la fecha, se jubiló", han manifestado.

La consecuencia, ha destacado el PSOE, es que al colegio Fernando de los Ríos "sólo se le ha dado una opción", que es cubrir dos horas al día, a la entrada y a la salida, este servicio y hasta finales de mayo.

A lo que ha añadido que existen opciones para solucionar el problema generado, como contratar a la persona que sustituya el puesto del empleado jubilado o ampliar el contrato de servicio de conserjería que existe con los otros dos centros públicos, que, según los socialistas, contempla esta posibilidad de ampliación en un 20 por ciento.

El PSOE ha recordado que a esta última opción ya se recurrió el año pasado para cubrir una baja laboral "sin ningún problema" por parte de los servicios jurídicos municipales.

Ha añadido que, ya en última instancia, se podría modificar este mismo contrato para incorporar el servicio de conserjería también en el colegio Fernando de los Ríos.

En respuesta, el alcalde ha asegurado que el servicio conserjería del Fernando de los Ríos "ni se ha interrumpido ni se va a interrumpir" y ha considerado que las "mentiras" del PSOE son "bochornosas", al tiempo que ha explicado que el servicio está siendo atendido por la empresa que lo presta en otros centros del municipio.

Es por lo que ha querido también enviar un mensaje de tranquilidad ante las "evidentes inciertas" manifestaciones de los socialistas que, en su opinión, podrían generar alarma entre la comunidad educativa y las familias del colegio.

En una nota de prensa, Ortiz ha acusado al PSOE de "volver a buscar protagonismo y notoriedad" con informaciones "alarmistas", "críticas perversas" y "acusaciones infundadas".

Y ha detallado que, tras la jubilación del trabajador que desempeñaba esa labor, el servicio de conserjería está siendo atendido por la empresa que ya lo presta en los centros escolares Ramón y Cajal de Guarnizo y José Ramón Sánchez de Astillero.

Al respecto, el primer edil, que ha afirmado que el equipo de gobierno "lleva meses" trabajando en la solución, ha señalado que la Junta de Gobierno Local acordará este viernes modificar el contrato con esta empresa para ampliar la prestación de sus servicios de conserjería al colegio Fernando de los Ríos.

A lo que ha añadido que el pasado 18 de abril se reunió, junto con la edil de Educación, Belén Benito, con la dirección del colegio Fernando de los Ríos para, entre otras cuestiones, trasladar el "firme" compromiso del Consistorio de continuar prestando el servicio de conserjería en el centro escolar.