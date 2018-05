Correos ofrece en Cantabria servicio de traslado equipaje en Camino del Norte

Santander, 3 may (EFE).- Correos ofrece ya en Cantabria su nuevo servicio de traslado de equipajes entre etapas en el Camino del Norte, para facilitar la realización esta ruta a quien no desee o no pueda caminar con equipaje.

Con este servicio, los carteros se encargan de transportar las mochilas a los albergues, hostales u hoteles que indique el peregrino en cada etapa.

El pasado mes de marzo, Correos comenzó a prestar en este itinerario del Camino del Norte a su paso por Cantabria el servicio de traslado de equipajes entre etapas.

Desde 2015 se presta este servicio en el Camino Francés y en el Camino del Norte comenzó en junio del año pasado, y visto los buenos resultados se ampliado a otras etapas.

A través de la página web, se pueden contratar estos traslados, y consultar la información de cada una de las etapas, los alojamientos, teléfonos de interés y también los consejos de los carteros de la región.

Los consejos de los carteros invitan por ejemplo a visitar los acantilados de Castro, la Puebla Vieja de Laredo, el albergue de Güemes, el Paseo de Castelar en Santander, la colegiata de Santa Juliana, o probar el queso de Cóbreces.

Con motivo del inicio de los nuevos servicios para los peregrinos que atraviesen la región, la web de Correos ha incorporado 453 alojamientos de Cantabria que se ubican en las localidades del Camino del Norte. Se trata de 21 albergues de peregrinos, 199 hostales o pensiones y 223 hoteles.

Correos ha presentado hoy en su sede de Santander los nuevos servicios que ha comenzado a prestar este año para las personas que realizan el Camino de Santiago a su paso por Cantabria.

Todos estos servicios se reúnen en la web www.elcaminoconcorreos.com, que se ha renovado con la incorporación de nuevas informaciones relativas a Cantabria.

El jefe de Red de Oficinas de la Zona 2, Roberto Asensio, la responsable de Comunicación del Camino con Correos, Charo Calvo, y el cartero de la capital, Manuel Francisco Poo, han realizado esta presentación hoy en una rueda de prensa.

En la web también se pueden conocer el resto de servicios de Correos para el Camino de Santiago: el Paq Bicicleta, para que los peregrinos que deciden hacer el Camino en bicicleta puedan enviarla al lugar en el que quieran iniciar su ruta o de vuelta a casa cuando lo finalicen; o el Paq Peregrino, para el envío de maletas y mochilas a cualquier punto de la ruta bien donde se empieza el camino o bien para liberarse del peso que se va acumulando.

Además, en la oficina de Correos de Santiago existe una consigna para mochilas, maletas, bicis o bastones. Así se puede entrar a la Catedral (no permite la entrada con mochilas), ir a buscar la Compostela o visitar la ciudad sin pesos ni cargas.